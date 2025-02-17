Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH Novopharm làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 109 Lý Thái Tông, Liên Chiểu, Quận Liên Chiểu

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương Thỏa thuận

Soạn và đóng hàng theo đơn yêu cầu.

Hỗ trợ nhập - xuất hàng hóa theo quy định

Sắp xếp hàng hóa ngăn nắp, đảm bảo 5S

Luôn bảo đảm quy tắc phòng cháy chữa cháy trong kho

Thực hiện những nhiệm vụ khác do thủ kho giao

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam, độ tuổi từ 20-35

Cẩn thận, chăm chỉ; trung thực, mong muốn tìm công việc ổn định.

Thân thiện; vui vẻ; nhiệt tình.

Có sức khỏe tốt, tháo vát.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất, kho vận.

Tại Công ty TNHH Novopharm Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực.+ Thưởng KPIs;

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động. Nhân viên được đào tạo bài bản và được trao cơ hội để phát triển bản thân;

Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH – BHYT – BHTN theo quy định của Nhà nước ngay khi kí hợp đồng. Nhân viên làm việc đủ thâm niên được mua thêm bảo hiểm y tế tự nguyện cho mình và người thân;

Thưởng các dịp lễ, Tết, sinh nhật, hiếu, hỷ, ốm đau,.....;

Du lịch hàng năm cùng công ty, tham gia sự kiện Team Building, Gala Dinner,....;

Công ty hỗ trợ ăn trưa

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Novopharm

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin