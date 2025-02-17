Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH Novopharm làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại Công ty TNHH Novopharm
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Đà Nẵng: 109 Lý Thái Tông, Liên Chiểu, Quận Liên Chiểu
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương Thỏa thuận
Soạn và đóng hàng theo đơn yêu cầu.
Hỗ trợ nhập - xuất hàng hóa theo quy định
Sắp xếp hàng hóa ngăn nắp, đảm bảo 5S
Luôn bảo đảm quy tắc phòng cháy chữa cháy trong kho
Thực hiện những nhiệm vụ khác do thủ kho giao
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giới tính: Nam, độ tuổi từ 20-35
Cẩn thận, chăm chỉ; trung thực, mong muốn tìm công việc ổn định.
Thân thiện; vui vẻ; nhiệt tình.
Có sức khỏe tốt, tháo vát.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất, kho vận.
Tại Công ty TNHH Novopharm Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thỏa thuận theo năng lực.+ Thưởng KPIs;
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động. Nhân viên được đào tạo bài bản và được trao cơ hội để phát triển bản thân;
Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH – BHYT – BHTN theo quy định của Nhà nước ngay khi kí hợp đồng. Nhân viên làm việc đủ thâm niên được mua thêm bảo hiểm y tế tự nguyện cho mình và người thân;
Thưởng các dịp lễ, Tết, sinh nhật, hiếu, hỷ, ốm đau,.....;
Du lịch hàng năm cùng công ty, tham gia sự kiện Team Building, Gala Dinner,....;
Công ty hỗ trợ ăn trưa
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Novopharm
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
