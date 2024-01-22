Tuyển Điện/ điện tử/ điện lạnh Công ty cổ phần Vắc Xin Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điện/ điện tử/ điện lạnh Tại Công ty cổ phần Vắc Xin Việt Nam
- Hà Nội: Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Điện/ điện tử/ điện lạnh Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
- Thực hiện việc kiểm tra và báo cáo định kì tình trạng trang thiết bị thuộc hệ thống kỹ thuật M&E của tòa nhà: Điện, đèn chiếu sáng, Máy phát điện, Hệ thống điều hòa, thang máy, hệ thống nước...;
- Đề xuất phương án sửa chữa, nâng cấp, thay thế các trang thiết bị thuộc hệ thống kỹ thuật tòa nhà nếu hỏng, xuống cấp và không phù hợp;
- Thi công biển, bảng và các công cụ phục vụ quảng cáo tại các địa điểm kinh doanh của Công ty
- Hỗ trợ trung tâm trong các công tác hành chính
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của trưởng Bộ phận.
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên các chuyên ngành Điện, Điện tử, Điện lạnh…;
- Có kiến thức tốt về Điện lạnh, Hệ thống điện tòa nhà, Kiến thức về xây dựng cơ bản…;
- Khả năng sử dụng phần mềm autocard, coreldraw, đọc bản vẽ kỹ thuật là một lợi thế.
- Sức khỏe tốt, trung thực, chịu khó, có khả năng đi công tác
- Nhân thân rõ ràng, lý lịch trong sáng, không có tiền án tiền sự
- Yêu cầu khác: Gắn bó với công việc lâu dài, có khả năng làm việc chịu được áp lực công việc.
Tại Công ty cổ phần Vắc Xin Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
- Môi trường hiện đại, nhân văn
- Chế độ phúc lợi BHYT, BHXH, BHTN đầy đủ sau 2 tháng thử việc
- Phụ cấp tiền cơm trưa
- Cơ chế làm thêm giờ
- Thưởng Lễ Tết, Lương tháng 13
- Chế độ phúc lợi y tế cho nhân viên
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Vắc Xin Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
