Tuyển Điện/ điện tử/ điện lạnh Công ty cổ phần Vắc Xin Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Hình thức làm việc

Địa điểm làm việc

- Thực hiện việc kiểm tra và báo cáo định kì tình trạng trang thiết bị thuộc hệ thống kỹ thuật M&E của tòa nhà: Điện, đèn chiếu sáng, Máy phát điện, Hệ thống điều hòa, thang máy, hệ thống nước...;

- Đề xuất phương án sửa chữa, nâng cấp, thay thế các trang thiết bị thuộc hệ thống kỹ thuật tòa nhà nếu hỏng, xuống cấp và không phù hợp;

- Thi công biển, bảng và các công cụ phục vụ quảng cáo tại các địa điểm kinh doanh của Công ty

- Hỗ trợ trung tâm trong các công tác hành chính

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của trưởng Bộ phận.