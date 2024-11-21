Tuyển Backend Developer CÔNG TY CP N & H LOGISTICS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 9 Trà Khúc, Phường 2, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Backend Developer Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia vào quá trình phát triển và bảo trì các ứng dụng web backend cho hệ thống logistics của công ty.

Phát triển các API RESTful để kết nối với các ứng dụng frontend và các hệ thống bên ngoài.

Thiết kế và triển khai cơ sở dữ liệu sử dụng MongoDB và PostgreSQL.

Sử dụng Redis để tối ưu hóa hiệu suất của ứng dụng.

Viết code sạch, hiệu quả và có thể bảo trì dễ dàng.

Tham gia vào các cuộc họp và thảo luận về thiết kế và phát triển sản phẩm.

Hỗ trợ các thành viên khác trong nhóm để giải quyết các vấn đề kỹ thuật.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên tuổi từ 24- 32

Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại Học hoặc bằng cấp tương đương về lập trình phần mềm

Trên 2 năm lập trình ngôn ngữ Python và có kinh nghiệm làm việc với Django, Django Rest framework.

Từng triển khai Web API: RESTful, Authentication, Authorization, and multi-devices session

Có kinh nghiệm làm việc với Celery , Redis; Git; Redis, Elasticsearch; hệ cơ sở dữ liệu: PostgreSql hoặc biết Mysql, MongoDB

Am hiểu về ORM , tối ưu truy vấn; Caching, Queue; Docker , Docker compos

Ứng viên đã làm các dự án về ERP/ WMS/ Ecommerce/ Saas là một lợi thế

Có tư duy lập trình và kỹ năng giải quyết vấn đề tốt.

Khả năng đọc hiểu tiếng Anh chuyên ngành, học hỏi công nghệ mới nhanh.

Tại CÔNG TY CP N & H LOGISTICS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực từ 17 - 25M

Xét tăng lương 1 lần/ năm căn cứ vào hiệu quả công việc.

BHXH, phép năm, thưởng tết đầy đủ theo quy định của Công ty và luật lao động

Công việc ổn định, nhiều cơ hội được học hỏi, phát triển và thăng tiến tại N&H Logistics.

Thời gian làm việc từ thứ 2 đến thứ 6.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP N & H LOGISTICS

