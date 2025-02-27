Tuyển Brand Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NT BEAUTY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Brand Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NT BEAUTY
- Hồ Chí Minh: 43/15
- 43/17 Đường số 38, KP. 1, Phường An Khánh, Tp thủ Đức (Quận 2), Quận 2, Quận 2
Mô Tả Công Việc Brand Marketing Với Mức Lương 12 - 16 Triệu
- Xây dựng chiến lược Marketing nhãn hàng
- Thiết lập chiến lược Sales & Marketing cho nhãn hàng trong ngắn và trung hạn
- Thiết lập kết hoạch phát triển cho nhãn hàng định kỳ hoặc theo tham gia thị trường mới, kênh mới,..
- Hoạch địch và quản lý ngân sách để đảm bảo tăng trưởng lợi nhuận nhãn hàng
- Giám sát các chỉ số sức khỏe thương hiệu và nhãn hàng trên thị trường
- Lập kế hoạch và quản lý thực thu các chiến dịch/hoạt động Marketing truyền thông thích hợp cho nhãn hàng
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.
Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí Brand Marketing Manager và đã từng làm việc trong lĩnh vực Marketing ở các công ty có quy mô lớn (ưu tiên ngành hàng Thời trang, Mỹ phẩm)
- Hiểu biết & thực hiện thành thạo các kiến thức & kỹ năng tiếp thị nhãn hiệu
- Có thế mạnh về phân tích đọc hiểu dữ liệu bán hàng và số liệu thị trường
- Khả năng quản lý, giám sát và điều phối nhóm làm việc
- Kỹ năng thuyết trình, đàm phán và giao tiếp tốt
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NT BEAUTY Thì Được Hưởng Những Gì
Nhân sự có thâm niên từ 2 năm trở lên, được tham giao bảo hiểm cộng thêm
Khám sức khỏe định kỳ hằng năm
Tham gia team building hằng năm
Thưởng lễ tết, sinh nhật, quà trung thu, quà sinh nhật...
Tham gia hoạt động Happy hour của công ty định kỳ theo tháng
Thời gian làm việc từ 8h30-17h30 (T2-T6), Thứ 7 được WFH (tùy bộ phận)
Ưu đãi mua hàng của công ty với giá chiết khấu lên đến 60%
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NT BEAUTY
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
