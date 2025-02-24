Tuyển Business Intelligence Công Ty Cổ Phần Phân Phối Quốc Tế làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mô tả công việc chính:

• Làm việc và báo cáo trực tiếp cho CTO/CIO.

• Tham gia vào phát triển các dự án với vai trò Dev Leader từ giai đoạn Basic Design, Detail Design, Development, đến Release với sự hỗ trợ từ CTO.

• Thiết kế kiến trúc tổng thể hệ thống, Database, phát triển các chức năng và đồng thời hỗ trợ các thành viên trong team để đảm bảo tiến độ và chất lượng dự án.

• Tham gia cùng PM (Project Manager) trong việc lập kế hoạch, định hướng dự án và hỗ trợ trong quá trình quản lý, triển khai dự án.

• Tiến hành các công việc khác theo sự phân công của quản lý, bao gồm nhưng không giới hạn Nghiên cứu công nghệ mới, Hỗ trợ team, và phát triển quy trình làm việc.

• Đảm bảo rằng các sản phẩm phần mềm đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về chất lượng, hiệu suất và bảo mật.

• Hướng dẫn, đào tạo và hỗ trợ các thành viên trong team để nâng cao kỹ năng chuyên môn.

• Đánh giá, cải tiến quy trình làm việc, giúp team làm việc hiệu quả hơn.

***Quyền lợi:

- Mức lương khởi điểm hấp dẫn từ 35 triệu đến 45 triệu (tùy theo năng lực và kinh nghiệm), cùng các phúc lợi và chế độ thưởng xứng đáng.

- 13 tháng lương/năm, thưởng dự án, thưởng kinh doanh cuối năm, thưởng Tết, các dịp lễ.