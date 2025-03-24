Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty TNHH Thiết Bị Minh Tâm (Mitalab Co., Ltd) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

1. Xây dựng giải pháp Smart Lab & Smart Hospital

- Thực hiện khảo sát hiện trạng quy trình, nền tảng tài chính, mối quan tâm của các bệnh viện, phòng xét nghiệm,...

- Dựa vào khảo sát và phân dữ liệu, xây dựng các giải pháp tự động hóa phòng xét nghiệm để tiếp thị với khách hàng

- Xây dựng kế hoạch triển khai các giải pháp, nắm bắt và đảm bảo tiến độ thực hiện

- Thảo luận, tư vấn và giải đáp các thắc mắc cho khách hàng về Giải pháp

2. Quản lý sản phẩm Smart Lab

- Thực hiện đào tạo sản phẩm phụ trách cho đội ngũ kinh doanh định kỳ, chủ động cập nhật thông tin về sản phẩm, dịch vụ của công ty và các hãng cho các bộ phận và KH.

- Làm việc với các hãng cung ứng về sản phẩm phụ trách để thương thảo giá và hàng hóa cần nhập khẩu.

- Xây dựng chính xác về giá cho các sản phẩm

- Xây dựng và quản lý ngân sách phát triển sản phẩm

- Làm việc với các phòng ban liên quan đến giấy phép và các điều kiện nhập khẩu hàng hóa để đảm bảo nhập hàng đúng thời hạn yêu cầu

- Phát triển các giải pháp, sản phẩm mới theo định hướng của công ty và bộ phận

3. Thực hiện các hoạt động MKT quảng bá sản phẩm

- Tham gia tổ chức các hội thảo, hội nghị nâng cao nhận thức của khách hàng về giải pháp tự động hóa phòng xét nghiệm, trực tiếp chăm sóc KOLs mảng sản phẩm phụ trách