Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty cổ phần Thuận Hải làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại Công ty cổ phần Thuận Hải
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Đà Nẵng: Tòa nhà PVCOMBANK đường 30 tháng 4, Hải Châu
Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận
Lập dự toán chi phí đầu tư, đánh giá khả năng sinh lời dự án
Triển khai bản vẽ dự toán, đề nghị vật tư, tiến độ thi công hoàn thiện dự án
Liên hệ phòng mua hàng chọn nhà cung cấp, đánh giá thông số kỹ thuật thiết bị
Kiểm tra nghiệm thu, chuẩn bị hồ sơ liên quan phục vụ dự án
Hỗ trợ khảo sát, tư vấn kỹ thuật dự án cho team kinh doanh.
Báo cáo, các công việc khác theo phân công của Trưởng phòng
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học các ngành kỹ thuật: Cơ khí, Chế tạo, Điện, Điện Tự động, Nhiệt, Kỹ thuật Nhiệt và các ngành kỹ thuật liên quan.
Sử dụng tốt tiếng Anh (giao tiếp, văn bản). Biết tiếng Hàn là 1 lợi thế
Ưu tiên có kinh nghiệm về dự án kỹ thuật, lắp đặt sửa chữa, bảng vẽ, thiết kế
Sức khỏe tốt, có thể đi công tác dài ngày/ngắn ngày
Định hướng phát triển theo hướng kinh doanh
Sử dụng tốt tiếng Anh (giao tiếp, văn bản). Biết tiếng Hàn là 1 lợi thế
Ưu tiên có kinh nghiệm về dự án kỹ thuật, lắp đặt sửa chữa, bảng vẽ, thiết kế
Sức khỏe tốt, có thể đi công tác dài ngày/ngắn ngày
Định hướng phát triển theo hướng kinh doanh
Tại Công ty cổ phần Thuận Hải Thì Được Hưởng Những Gì
Phụ cấp Cơm trưa.
Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN.
Gia tăng Bảo hiểm nội trú PTI
Thưởng Tết từ 1 - 3 tháng lương tuỳ theo hiệu quả kinh doanh;
Thưởng lễ tết, 30/4, 1/5...
Được đào tạo nâng cao chuyên môn, kỹ năng.
Khám sức khỏe tổng quát định kỳ.
Phòng tập gym dành cho CBNV tại Tòa nhà Công ty (HCM), CLB chạy bộ, võ thuật,...
Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN.
Gia tăng Bảo hiểm nội trú PTI
Thưởng Tết từ 1 - 3 tháng lương tuỳ theo hiệu quả kinh doanh;
Thưởng lễ tết, 30/4, 1/5...
Được đào tạo nâng cao chuyên môn, kỹ năng.
Khám sức khỏe tổng quát định kỳ.
Phòng tập gym dành cho CBNV tại Tòa nhà Công ty (HCM), CLB chạy bộ, võ thuật,...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Thuận Hải
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI