Tuyển Chuyên viên pháp chế Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vĩnh Phúc làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên pháp chế Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vĩnh Phúc
- Hà Nội: 47 Mạc Thái Tổ, Cầu Giấy, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Chuyên viên pháp chế Với Mức Lương Thỏa thuận
- Tư vấn các vấn đề pháp lý trong toàn bộ hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
- Tham gia soạn thảo, thẩm định tính pháp lý của các loại hợp đồng (hợp đồng mua bán, hợp tác kinh doanh, hợp đồng lao động...) và đàm phán, thương lượng với đối tác.
- Đề xuất biện pháp giải quyết các vấn đề pháp lý phát sinh trong hoạt động của doanh nghiệp, đại diện Công ty tham gia giải quyết tranh chấp pháp lý, tố tụng pháp lý trong thực hiện pháp luật kinh doanh, pháp luật lao động, pháp luật về môi trường, quan hệ doanh nghiệp với hệ xã hội...
- Cập nhật thường xuyên các quy định mới của pháp luật.
- Trực tiếp làm việc với các cơ quan pháp luật và giải quyết các vấn đề phát sinh.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Kinh nghiệm công tác: Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Ưu tiên ứng viên từng tư vấn cho các doanh nghiệp Dược phẩm.
Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vĩnh Phúc Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vĩnh Phúc
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
