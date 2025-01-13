Tuyển Chuyên viên pháp chế Công Ty TNHH Điện Tử Meiko Việt Nam (MKVC) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên pháp chế Tại Công Ty TNHH Điện Tử Meiko Việt Nam (MKVC)
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: KCN Thạch Thất – Quốc Oai, HN
Mô Tả Công Việc Chuyên viên pháp chế Với Mức Lương Thỏa thuận
Mô tả công việc:
- Tuyển dụng Nhân lực
• Xây dựng hệ thống và triển khai đào tạo
• Chấm công, tiền lương và phúc lợi
• An toàn lao động
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị nhân lực hoặc các chuyên ngành liên quan
• Kinh nghiệm: có trên 5 năm kinh nghiệm trong việc quản lý nhân sự
• Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Nhật N2 trở lên (giao tiếp, dịch thuật tốt)
• Đã từng dẫn dắt đội nhóm quản lý nhân sự tại các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp
• Am hiểu luật lao động và các luật liên quan tới lao động
• Có khả năng xây dựng chiến lược về lao động, có kỹ năng quản lý con người tốt
Tại Công Ty TNHH Điện Tử Meiko Việt Nam (MKVC) Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Điện Tử Meiko Việt Nam (MKVC)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
