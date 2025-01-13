Tuyển Chuyên viên pháp chế Công Ty TNHH Điện Tử Meiko Việt Nam (MKVC) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: KCN Thạch Thất – Quốc Oai, HN

Mô Tả Công Việc Chuyên viên pháp chế

Mô tả công việc:

- Tuyển dụng Nhân lực

• Xây dựng hệ thống và triển khai đào tạo

• Chấm công, tiền lương và phúc lợi

• An toàn lao động

Yêu Cầu Công Việc

• Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị nhân lực hoặc các chuyên ngành liên quan

• Kinh nghiệm: có trên 5 năm kinh nghiệm trong việc quản lý nhân sự

• Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Nhật N2 trở lên (giao tiếp, dịch thuật tốt)

• Đã từng dẫn dắt đội nhóm quản lý nhân sự tại các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp

• Am hiểu luật lao động và các luật liên quan tới lao động

• Có khả năng xây dựng chiến lược về lao động, có kỹ năng quản lý con người tốt

Quyền Lợi Được Hưởng

