Tuyển Trade Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG BARETT làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu

Lập kế hoạch chiến lược cho toàn bộ ngành hàng trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn dựa trên kết quả nghiên cứu thị trường, hiểu biết về người tiêu dùng, và định vị thương hiệu.

Phối hợp với bộ phận kinh doanh xây dựng và triển khai hiệu quả các chương trình trade marketing (khuyến mãi, hoạt động hoạt náo, sự kiện, trưng bày, vật dụng quảng cáo, quà tặng,...) nhằm gia tăng nhận diện thương hiệu và đạt mục tiêu tăng hiệu quả bán hàng.

Theo dõi thực hiện sản xuất, giám sát lắp đặt, nghiệm thu các tài liệu/vật dụng quảng cáo tại điểm bán (POSM, Merchandising).

Kiểm soát các hoạt động nằm trong chương trình trade marketing: xử lý các vi phạm trong quá trình triển khai hoạt động Promotion, trưng bày, POSM...

Đảm bảo hình ảnh thương hiệu và sản phẩm được quy chuẩn/thể hiện nhất quán trên toàn hệ thống (Đại lý, Cửa hàng, nhà hàng, quán ăn...)

Tìm kiếm cơ hội, đề xuất và tổ chức các chương trình marketing tại địa bàn: tư vấn khách hàng, hoạt náo, giới thịêu sản phẩm tại các điểm bán hàng, hội chợ/triển lãm, tài trợ các hoạt động tại địa bàn...

Chủ động lên lịch đi khảo sát thị trường (hệ thống Đại lý cấp 1).

Thực hiện công tác đánh giá dịch vụ dành cho khách hàng theo đúng quy định của công ty.

Tổng hợp, thu thập các thông tin, ý tưởng sản xuất, kinh doanh từ khách hàng, người tiêu dùng nhằm nâng cao năng lực phục vụ và phát triển thương hiệu giá trị phụ trách.

Báo cáo tình hình thị trường và hoạt động của các đối thủ cạnh tranh định kỳ hàng tháng hoặc theo chuyên đề riêng: giá cả, chính sách bán hàng, hoạt động marketing, tung hàng mới...

Tuyển chọn và đào tạo nhân sự, xây dựng đội ngũ đủ số lượng, đủ năng lực.

Quản lý và đánh giá nhân sự, tạo động lực thúc đẩy nhân sự làm việc hiệu quả.

Phối hợp cùng các phòng ban khác xây dựng chính sách liên quan, kiện toàn hệ thống

Lên kế hoạch tự đào tạo nâng cao kiến thức, kỹ năng, tham gia các chương trình/ hoạt động của Công ty.

Tham gia đầy đủ các buổi hoạt động ngoại khóa và hoạt động tập thể của phòng/Công ty.

Báo cáo công việc phát sinh, báo cáo chuyên môn tuần/ tháng/ năm theo quy định.

Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo, phân công của TP/BGĐ.