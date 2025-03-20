Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN SÀI GÒN
- Hồ Chí Minh: Số 1 Đường 61, Thạnh Mỹ Lợi, Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
Phối hợp với các bộ phận để xác định nhu cầu tuyển dụng.
Lên kế hoạch tuyển dụng (theo tháng/quý/năm) phù hợp với ngân sách và chiến lược nhân sự.
Xác định kênh tuyển dụng (cộng tác viên, giới thiệu nội bộ, online, mạng xã hội, website tuyển dụng, headhunter,…) và cách tiếp cận nguồn ứng viên hiệu quả.
Soạn và đăng tin tuyển dụng trên các nền tảng thích hợp.
Tìm kiếm và thu hút ứng viên qua nhiều kênh: Facebook, hội nhóm, các trang việc làm, mối quan hệ cá nhân hoặc các sự kiện tuyển dụng.
Sàng lọc hồ sơ: Chọn lọc ứng viên tiềm năng dựa trên yêu cầu vị trí và văn hóa công ty.
Tổ chức và thực hiện phỏng vấn sơ tuyển (qua điện thoại hoặc trực tiếp).
Phối hợp với các quản lý chuyên môn để phỏng vấn chuyên sâu và đánh giá kỹ năng, phẩm chất của ứng viên.
Thực hiện các bài kiểm tra năng lực, nếu cần (ví dụ: kiểm tra chuyên môn, tính cách).
Lưu trữ và quản lý hồ sơ ứng viên trên hệ thống hoặc kênh lưu trữ chỉ định của công ty.
Theo dõi và báo cáo tiến độ tuyển dụng, từ khi đăng tuyển đến khi tuyển dụng thành công.
Đảm bảo tuân thủ quy trình tuyển dụng và thời gian tuyển dụng đã cam kết với các phòng ban.
Xây dựng và phát triển thương hiệu tuyển dụng của công ty thông qua các sự kiện, mạng xã hội, và các chương trình hợp tác với trường nghề, trung cấp, đại học và tổ chức nghề nghiệp.
Tạo trải nghiệm tích cực cho ứng viên trong suốt quá trình tuyển dụng.
Tham gia vào quy trình tiếp nhận nhân viên mới (onboarding).
Phối hợp với phòng ban liên quan để giúp nhân viên mới hòa nhập và thích nghi với công việc nhanh chóng.
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm: Có ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm trong mảng tuyển dụng, ưu tiên người có kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên môn của công ty.
Giao tiếp và đàm phán tốt.
Khả năng đánh giá con người và đọc hiểu tâm lý.
Kỹ năng quản lý thời gian và xử lý công việc đa nhiệm.
Thành thạo công cụ tìm kiếm nhân sự trực tuyến và phần mềm ATS.
Tư duy sáng tạo và khả năng thích ứng với các xu hướng tuyển dụng mới.
Tinh thần chủ động và khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN SÀI GÒN Thì Được Hưởng Những Gì
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp.
Được trang bị Macbook làm việc
Tham gia team building cùng công ty năm
Tham gia BHXH,YT sau thời gian thử việc
Lương tháng 13,..
Thưởng lễ 02/09, 30/04,01/05, tết dương lịch,....
Nghỉ 12p/năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN SÀI GÒN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
