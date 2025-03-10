Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Talad Thai làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 112 Trung Hoà, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương Thỏa thuận

1.Tiếp nhận và lập kế hoạch tuyển dụng

- Lập kế hoạch đáp ứng yêu cầu tuyển dụng của các bộ phận theo đúng quy trình tuyển dụng.

- Tư vấn, tương tác với các bộ phận nhằm đảm bảo thời gian đáp ứng yêu cầu tuyển dụng và số lượng yêu cầu.

2. Xây dựng và phát triển các nguồn tuyển dụng

- Chủ động tìm kiếm, xây dựng và mở rộng các nguồn tuyển dụng từ online đến offline nhằm đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của hệ thống nhà hàng

- Hỗ trợ kết nối các mối quan hệ với đối tác cung ứng nguồn nhân lực phù hợp: trường học, tổ chức xã hội,...

- Tham gia tổ chức và triển khai các chương trình ngày hội tuyển dụng nhằm gia tăng độ phủ thương hiệu tuyển - dụng

- Tìm kiếm và đề xuất các kênh tuyển dụng mới, áp dụng vào hoạt động tạo nguồn và thu hút ứng viên tiềm năng

- Đề xuất chiến lược truyền thông và lựa chọn kênh tuyển dụng tối ưu, đáp ứng nhu cầu đặc thù của từng vị trí công việc

- Xây dựng, sáng tạo và duy trì các nội dung (content) trên các kênh truyền thông: bài viết, hình ảnh, video,…

3. Quy trình sàng lọc, phỏng vấn và hoàn tất thủ tục cho nhân sự mới

- Tiếp nhận và sàng lọc hồ sơ ứng viên, đảm bảo đáp ứng các yêu cầu của từng vị trí tuyển dụng.

- Liên hệ sơ vấn ứng viên và sắp xếp lịch phỏng vấn.

- Tham gia trực tiếp vào quá trình phỏng vấn hoặc phối hợp với trưởng bộ phận để đánh giá và lựa chọn ứng viên phù hợp.

- Quản lý và lưu trữ thông tin ứng viên sau phỏng vấn, đồng thời chuyển thông tin của nhân sự mới đến các bộ phận liên quan để chuẩn bị tiếp nhận.

- Cập nhật và hoàn thiện hồ sơ ứng viên sau khi nhận việc.

- Sắp xếp và lưu trữ hồ sơ nhân sự mới.

4. Báo cáo định kỳ về hoạt động tuyển dụng

- Tổng hợp và theo dõi các thông tin liên quan đến công tác tuyển dụng theo phạm vi được giao.

- Lập báo cáo định kỳ hàng tuần, hàng tháng về các chỉ số tuyển dụng như: tỷ lệ đáp ứng nhân sự, thời gian hoàn thành tuyển dụng, tỷ lệ hội nhập thành công của nhân sự mới, và các chỉ số hiệu quả khác

5. Các công việc khác được giao bởi Quản lý trực tiếp/TBP

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có ít nhất từ 1 - 2 năm kinh nghiệm tuyển dụng (Mass) trong ngành F&B

- Thành thạo các nền tảng tuyển dụng, mạng xã hội (LinkedIn, Facebook,...)

- Có kỹ năng sử dụng các phần mềm Thiết kế hình ảnh và Chỉnh sửa video (Photoshop, Canva, Capcut, ...)

- Nắm bắt tốt về thị trường, ngành F&B

- Có thể di chuyển tất cả các khu vực Hà Nội, có thể đi công tác tỉnh

- Tính cách vui vẻ, hòa đồng, năng động và nhiệt tình

- Khả năng làm việc độc lập và teamwork tốt, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc

Tại Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Talad Thai Thì Được Hưởng Những Gì

Xem xét tăng lương định kỳ vào Tháng 4 hàng năm

Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định

Hưởng các khoản phúc lợi như: sinh nhật, ốm đau, hiếu hỉ…

Hưởng các khoản thưởng cho các ngày Lễ/Tết, Lương tháng 13

Được cấp phát máy tính theo quy định công ty

Tham gia Teambuilding, YEP hàng năm

Các chế độ khác theo quy định của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Talad Thai

