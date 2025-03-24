Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty Cổ phần Hana HP Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 21 đường số 1 Phường 1, Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Tiếp nhận nhu cầu tuyển dụng, lập kế hoạch tuyển dụng, điều phối và tổ chức thực hiện kế hoạch đó;

Chịu trách nhiệm tìm kiếm, lựa chọn ứng viên phù hợp, thực hiện tư vấn và giới thiệu tới ứng viên về vị trí, môi trường làm việc của Công ty;

Tương tác với ứng viên (trước, trong và sau quá trình tuyển dụng);

Xây dựng nguồn dữ liệu ứng viên phù hợp với nhu cầu tuyển dụng của Công ty, kiểm soát ngân sách tuyển dụng. Cập nhật thông tin về các ứng viên tiềm năng khai thác từ nguồn nội bộ và bên ngoài;

Tham gia đề xuất và cải tiến quy trình tuyển dụng;

Tham gia khảo sát, tìm hiểu thông tin về thị trường tuyển dụng, các chế độ phúc lợi, đãi ngộ trên thị trường theo yêu cầu của cấp Quản lý;

Báo cáo định kỳ và báo cáo tiến độ tuyển dụng theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp.

Tham gia xây dựng và đào tạo hội nhập cho nhân viên mới.

Độ tuổi: 22 - 27t

Có kinh nghiệm tuyển dụng cho các thẩm mỹ viên, Spa, mạnh về mảng dược mỹ phẩm, chuỗi thời trang, F&B... tuyển mass

Sử dụng thành thạo các công cụ và phần mềm liên quan đến tuyển dụng, ví dụ như các hệ thống theo dõi ứng viên (Microsoft Office, Excel,.. cũng như các nền tảng tuyển dụng TOPCV, LinkedIn,...)

Có khả năng phân tích thông tin hồ sơ ứng viên;

Quản lý thời gian hiệu quả để xử lý nhiều vị trí tuyển dụng cùng lúc;

Có tính kỷ luật trong việc theo dõi các deadline và đảm bảo các chỉ tiêu tuyển dụng được đáp ứng.

Thu nhập: Lương cứng 10.000.000 - 15.000.000 + Phụ cấp 35.000đ/ngày

Thử việc 02 tháng, hưởng 85% lương cứng, đóng BHXH theo quy định

Được hỗ trợ và đào tạo chuyên môn liên tục

Xét tăng lương định kỳ và cơ hội thăng tiến cho nhân sự rõ ràng

Đảm bảo đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định: teambuilding, du lịch hàng năm,...

Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6 (8h00 - 17h00) và 2 thứ 7 cách nhật.

