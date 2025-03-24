Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty Cổ phần Hana HP Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Công ty Cổ phần Hana HP Group
Ngày đăng tuyển: 24/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/04/2025
Công ty Cổ phần Hana HP Group

Chuyên viên tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại Công ty Cổ phần Hana HP Group

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 21 đường số 1 Phường 1, Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Tiếp nhận nhu cầu tuyển dụng, lập kế hoạch tuyển dụng, điều phối và tổ chức thực hiện kế hoạch đó;
Chịu trách nhiệm tìm kiếm, lựa chọn ứng viên phù hợp, thực hiện tư vấn và giới thiệu tới ứng viên về vị trí, môi trường làm việc của Công ty;
Tương tác với ứng viên (trước, trong và sau quá trình tuyển dụng);
Xây dựng nguồn dữ liệu ứng viên phù hợp với nhu cầu tuyển dụng của Công ty, kiểm soát ngân sách tuyển dụng. Cập nhật thông tin về các ứng viên tiềm năng khai thác từ nguồn nội bộ và bên ngoài;
Tham gia đề xuất và cải tiến quy trình tuyển dụng;
Tham gia khảo sát, tìm hiểu thông tin về thị trường tuyển dụng, các chế độ phúc lợi, đãi ngộ trên thị trường theo yêu cầu của cấp Quản lý;
Báo cáo định kỳ và báo cáo tiến độ tuyển dụng theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp.
Tham gia xây dựng và đào tạo hội nhập cho nhân viên mới.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: 22 - 27t
Có kinh nghiệm tuyển dụng cho các thẩm mỹ viên, Spa, mạnh về mảng dược mỹ phẩm, chuỗi thời trang, F&B... tuyển mass
Sử dụng thành thạo các công cụ và phần mềm liên quan đến tuyển dụng, ví dụ như các hệ thống theo dõi ứng viên (Microsoft Office, Excel,.. cũng như các nền tảng tuyển dụng TOPCV, LinkedIn,...)
Có khả năng phân tích thông tin hồ sơ ứng viên;
Quản lý thời gian hiệu quả để xử lý nhiều vị trí tuyển dụng cùng lúc;
Có tính kỷ luật trong việc theo dõi các deadline và đảm bảo các chỉ tiêu tuyển dụng được đáp ứng.

Tại Công ty Cổ phần Hana HP Group Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cứng 10.000.000 - 15.000.000 + Phụ cấp 35.000đ/ngày
Thử việc 02 tháng, hưởng 85% lương cứng, đóng BHXH theo quy định
Được hỗ trợ và đào tạo chuyên môn liên tục
Xét tăng lương định kỳ và cơ hội thăng tiến cho nhân sự rõ ràng
Đảm bảo đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định: teambuilding, du lịch hàng năm,...
Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6 (8h00 - 17h00) và 2 thứ 7 cách nhật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Hana HP Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Hana HP Group

Công ty Cổ phần Hana HP Group

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Star Tower, Phố Dương Đình Nghệ, Khu đô thị mới Cầu Giấy, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

