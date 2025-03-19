Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty TNHH Pancake Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty TNHH Pancake Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Công ty TNHH Pancake Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 19/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/04/2025
Công ty TNHH Pancake Việt Nam

Chuyên viên tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại Công ty TNHH Pancake Việt Nam

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: The Vista An Phú

- 628C Đường Võ Nguyên Giáp, phường An Phú, Tp. Thủ Đức, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

-Làm việc với các trưởng phòng để xác định mô tả công việc và nhu cầu tuyển dụng;
Phát triển và thực hiện các chiến lược tuyển dụng trên khắp các phòng ban;
Tìm kiếm ứng viên thông qua các bảng việc làm, LinkedIn, giới thiệu và các sự kiện tuyển dụng;
Thực hiện các cuộc phỏng vấn sàng lọc ban đầu và quản lý kênh tuyển dụng;
Phối hợp các cuộc phỏng vấn với các nhà quản lý tuyển dụng và đảm bảo quy trình tuyển dụng diễn ra liền mạch;
Xác định và đưa các công ty tiếp thị, đối tác bán hàng và mạng lưới chi nhánh lên tàu;
Thực hiện các chiến dịch tiếp cận để thu hút và ký kết các đối tác kinh doanh mới;
Đánh giá uy tín của đối tác, đàm phán các thỏa thuận và đưa họ lên tàu;
Hoạt động tuyển dụng và xây dựng thương hiệu nhà tuyển dụng
Quảng bá thương hiệu nhà tuyển dụng của chúng tôi thông qua các chiến dịch tuyển dụng, phương tiện truyền thông xã hội và các sự kiện trong ngành;
Đảm bảo trải nghiệm tuyển dụng ứng viên và đối tác diễn ra suôn sẻ;
Duy trì bảng thông tin tuyển dụng và KPI để theo dõi tiến độ tuyển dụng.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công ty TNHH Pancake Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Pancake Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Pancake Việt Nam

Công ty TNHH Pancake Việt Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 58 Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

