Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HTM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 76A Út Tịch, Phường 4, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương Thỏa thuận

Tiến hành nghiên cứu thị trường lao động để hiểu sâu về nguồn cung ứng lao động và xu hướng tuyển dụng.

Lập kế hoạch tuyển dụng: Xây dựng và triển khai kế hoạch tuyển dụng theo nhu cầu các phòng ban.

Xây dựng bản Mô tả công việc cho từng vị trí tuyển dụng

Sử dụng các công cụ, nguồn thông tin (trang web việc làm, mạng xã hội, cơ sở dữ liệu ứng viên, v.vv.. ) để tìm kiếm ứng viên tiềm năng.

Đăng tin, sàng lọc hồ sơ, phỏng vấn và hoàn tất thủ tục tuyển dụng.

Quản lý dữ liệu ứng viên: Duy trì và cập nhật cơ sở dữ liệu ứng viên tiềm năng.

Phát triển thương hiệu tuyển dụng: Tham gia các sự kiện tuyển dụng, quảng bá thương hiệu công ty và cá nhân.

Tạo và cung cấp báo cáo định kỳ cho cấp trên về tiến độ tuyển dụng, số lượng ứng viên, cũng như các vấn đề liên quan khác để có chiến lược điều chỉnh cho phù hợp.

Theo dõi ngân sách tuyển dụng, bao gồm chi phí quảng bá, sự kiện, đào tạo và các chi phí phát sinh. Đề xuất lên cấp trên các phương án để gia tăng hiệu quả tuyển dụng.

Tham gia các sự kiện tuyển dụng, buổi thuyết trình, hội thảo về lĩnh vực tuyển dụng nhằm quảng bá, xây dựng thương hiệu tuyển dụng cho tổ chức để thu hút ứng viên.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của TP. HCNS

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học hoặc các khóa đào tạo liên quan đến Quản lý nhân sự, Tuyển dụng, hoặc Quản trị kinh doanh, …

Ứng viên có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm cho vị trí tương đương

Có kiến thức về quy định pháp luật liên quan đến tuyển dụng và lao động.

Tiếng anh Khá ở 4 kỹ năng

Có khả năng phân tích thông tin hồ sơ ứng viên và ra quyết định sàng lọc.

Sử dụng thành thạo các công cụ và phần mềm liên quan đến tuyển dụng, ví dụ như các hệ thống theo dõi ứng viên (ATS), Microsoft Office, v.vv.. cũng như các nền tảng tuyển dụng TopCV, Indeed, LikerdIn, v.vv..

Quản lý thời gian hiệu quả để xử lý nhiều vị trí tuyển dụng cùng lúc.

Có khả năng giao tiếp mạch lạc, trình bày ý tốt để phục vụ cho quá trình làm việc cùng đồng nghiệp, ứng viên cũng như cấp quản lý.

Có tính kỷ luật trong việc theo dõi các deadline và bảo đảm rằng quá trình tuyển dụng diễn ra suôn sẻ.

Nhanh nhẹn, linh hoạt

Có ý chí cầu tiến

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HTM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương : 8tr-15tr

Thời gian làm việc: Thứ 2 - Sáng Thứ 7 (Sáng: 8:00 - 12:00, Chiều: 13:00 - 17:00)

Được tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT theo quy định của nhà nước.

Lương tháng 13, thưởng lễ, tết, hiếu hỷ,...

Được tham gia vào các khóa đào tạo chuyên sâu để nâng cao chuyên môn, kiến thức, kỹ năng.

Cơ hội thăng tiến nghề nghiệp, phát triển bản thân.

Môi trường làm việc năng động, trẻ trung.

Trong quá trình làm việc được định hướng nghề nghiệp và đào tạo chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HTM

