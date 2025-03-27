Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

BIDV chỉ nhận hồ sơ qua website: https://tuyendung.bidv.com.vn/tin-tuyen-dung/509/chuyen-vien-qlrr-tin-dung-doi-tac-cap-1.html

Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên QLRR tín dụng đối tác cấp 1

Số lượng: 1

Nơi làm việc: Ban QLRR hoạt động và TT

Hạn nộp hồ sơ: 27/03/2025 - 06/04/2025

Đợt tuyển dụng: Tuyển dụng đợt 3 - TSC Ban QLRRHDTT

VỀ CHÚNG TÔI

BIDV mang theo sứ mệnh là tập đoàn tài chính ngân hàng luôn tiên phong, đồng hành vì sự phát triển vững bền của khách hàng, cổ đông, người lao động và cộng đồng xã hội.

BIDV đã đánh dấu sự chuyển mình mạnh mẽ thông qua việc xác định chiến lược tập trung vào hoạt động ngân hàng bán lẻ và chuyển đổi số, trong đó trọng tâm là số hóa các mặt hoạt động và sản phẩm dịch vụ ngân hàng. Với những nỗ lực trong việc cung cấp cho khách hàng cá nhân những sản phẩm dịch vụ hiện đại, thân thiện, dẫn đầu xu thế công nghệ với nhiều tiện ích vượt trội, BIDV đã vinh dự được các tổ chức trong nước và thế giới trao tặng nhiều giải thưởng uy tín như: Giải thưởng Ngân hàng Bán lẻ Tốt nhất Việt Nam (2015 đến 2019; 2021 đến 2022), Ngân hàng bán lẻ tiêu biểu 5 năm liền (2016 đến 2020), Ngân hàng chuyển đổi số xuất sắc (2020), vv.