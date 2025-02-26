Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ ĐẤT XANH MIỀN NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

TUYỂN DỤNG: (Chiếm 60% - 70% Công việc)

• Quản lý điều phối, phân công nhiệm vụ cho Team tuyển dụng;

• Kiểm soát, động viên, hướng dẫn công việc cho chuyên viên/nhân viên tuyển dụng;

• Phối hợp với các Phòng/ban/chi nhánh để xác định nhu cầu tuyển dụng, phân tích nhu cầu tuyển dụng, hình thức đăng tin tuyển dụng, chi phí tuyển dụng, tổng kết và lập kế hoạch tuyển dụng;

• Đề xuất các chương trình hoạt động để quảng bá thương hiệu tuyển dụng Đất Xanh Miền Nam và xây dựng các công cụ để hiện đại hóa công tác tuyển dụng;

• Nghiên cứu xây dựng các chương trình, chính sách tuyển dụng để thu hút các ứng viên nộp hồ sơ;

• Xây dựng cơ sở dữ liệu ứng viên thông qua các hoạt động networking, quảng cáo, giới thiệu ứng viên;

• Thực hiện công tác tuyển dụng: Thực hiện theo Quy trình tuyển dụng, đáp ứng đủ nhân sự phù hợp và đúng thời hạn cho yêu cầu hoạt động và phát triển của Đất Xanh Miền Nam;

• Báo cáo tình hình công tác tuyển dụng theo định kỳ hoặc theo yêu cầu đột xuất từ cấp trên;

• Thực hiện các công tác hỗ trợ hành chính, nhân sự theo sự phân công và hướng dẫn của Giám đốc Nhân sự.

ĐÀO TẠO: (Chiếm 30% - 40% Công việc)

• Lên lịch trình và tổ chức triển khai các khóa đào tạo (nội bộ và bên ngoài);

• Soạn thảo và trực tiếp tham gia giảng dạy;