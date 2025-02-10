Tuyển Cloud Engineer LD HYUNDAI E&c-Ghella - TC Gói Thầu Cp-03 Da Tuyến Đường Sắt ĐT Thí Điểm Tp HN, Đoạn Nhổn-Ga HN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Cloud Engineer Tại LD HYUNDAI E&c-Ghella - TC Gói Thầu Cp-03 Da Tuyến Đường Sắt ĐT Thí Điểm Tp HN, Đoạn Nhổn-Ga HN
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Hà Nội, Vietnam
Mô Tả Công Việc Cloud Engineer Với Mức Lương Thỏa thuận
- Precast concrete Experience is preferred
- Perform SITE inspections to ensure projects adhere to safety and quality standards.
- Prepare project documentation including detailed reports, proposals, and technical drawings.
- Coordinate with clients, subcontractors, and local authorities as needed.
- Monitor project progress and handle any technical issues that may arise.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Graduation from university with major in Civil (Preferrable) or Architecture
- Required Software knowledge: AutoCad and MS Office
- Proficiency in English (Both written and spoken)
Tại LD HYUNDAI E&c-Ghella - TC Gói Thầu Cp-03 Da Tuyến Đường Sắt ĐT Thí Điểm Tp HN, Đoạn Nhổn-Ga HN Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại LD HYUNDAI E&c-Ghella - TC Gói Thầu Cp-03 Da Tuyến Đường Sắt ĐT Thí Điểm Tp HN, Đoạn Nhổn-Ga HN
