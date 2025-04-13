Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ DỊCH VỤ SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN BASE LAND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 25 Triệu

Mức lương 17 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 37 Phùng Khắc Khoan, ĐaKao, Quận 1, HCM, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 17 - 25 Triệu

Sáng tạo nội dung đa dạng, đa nền tảng

Quản lý nội dung:

Phối hợp: Làm việc với đội marketing để xây dựng chiến lược nội dung. Phối hợp với bộ phận kinh doanh để tạo nội dung hỗ trợ bán hàng.

Với Mức Lương 17 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Học vấn: Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng ngành truyền thông báo chí; báo chí, truyền thông đa Phương tiện, quan hệ công chúng ...

Kinh nghiệm: Hiểu biết về thị trường bất động sản, các loại hình bất động sản, quy trình mua bán. Có khả năng nghiên cứu và cập nhật thông tin về thị trường. Kỹ năng viết lách: Khả năng viết bài chuẩn SEO, hấp dẫn, dễ hiểu. Sử dụng ngôn ngữ linh hoạt, phù hợp với từng đối tượng khách hàng. Kiến thức về marketing: Hiểu biết về các kênh marketing online và offline. Có kiến thức về SEO, social media marketing, content marketing

Kỹ năng sáng tạo: Có khả năng tạo ra những ý tưởng mới mẻ, độc đáo. Biết cách kể chuyện hấp dẫn, thu hút người đọc.

Kỹ năng thiết kế: Sử dụng thành thạo các công cụ thiết kế như Canva, Photoshop, Illustrator (nếu có). Có khả năng thiết kế hình ảnh, video đơn giản.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ DỊCH VỤ SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN BASE LAND Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: thỏa thuận theo năng lực

Phụ cấp: cơm trưa, gửi xe

Chế độ BHXH, BHYT, BHTN,.... ngày phép theo quy định

Thưởng lễ, tết, lương tháng 13,...

Tham gia các hoạt động event nội bộ, teambuilding,...

Đừng lo nợ lương vì Realty Holdings chưa bao giờ có tiền lệ về vấn đề này

Chương trình đào tạo bài bản, rõ ràng; cơ hội thăng tiến minh bạch; có năng lực ắt có chỗ đứng phù hợp.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, nhân văn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ DỊCH VỤ SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN BASE LAND

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin