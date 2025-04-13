Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ DỊCH VỤ SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN BASE LAND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 25 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Creator Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ DỊCH VỤ SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN BASE LAND
Mức lương
17 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 37 Phùng Khắc Khoan, ĐaKao, Quận 1, HCM, Quận 1, Quận 1
Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 17 - 25 Triệu
Sáng tạo nội dung đa dạng, đa nền tảng
Quản lý nội dung:
Phối hợp: Làm việc với đội marketing để xây dựng chiến lược nội dung. Phối hợp với bộ phận kinh doanh để tạo nội dung hỗ trợ bán hàng.
Với Mức Lương 17 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Học vấn: Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng ngành truyền thông báo chí; báo chí, truyền thông đa Phương tiện, quan hệ công chúng ...
Kỹ năng sáng tạo: Có khả năng tạo ra những ý tưởng mới mẻ, độc đáo. Biết cách kể chuyện hấp dẫn, thu hút người đọc.
Kỹ năng thiết kế: Sử dụng thành thạo các công cụ thiết kế như Canva, Photoshop, Illustrator (nếu có). Có khả năng thiết kế hình ảnh, video đơn giản.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ DỊCH VỤ SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN BASE LAND Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: thỏa thuận theo năng lực
Phụ cấp: cơm trưa, gửi xe
Chế độ BHXH, BHYT, BHTN,.... ngày phép theo quy định
Thưởng lễ, tết, lương tháng 13,...
Tham gia các hoạt động event nội bộ, teambuilding,...
Đừng lo nợ lương vì Realty Holdings chưa bao giờ có tiền lệ về vấn đề này
Chương trình đào tạo bài bản, rõ ràng; cơ hội thăng tiến minh bạch; có năng lực ắt có chỗ đứng phù hợp.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, nhân văn
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ DỊCH VỤ SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN BASE LAND
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
