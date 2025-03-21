Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN TOPPION HOLDINGS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TOPPION HOLDINGS
Ngày đăng tuyển: 21/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TOPPION HOLDINGS

Content Creator

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Creator Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TOPPION HOLDINGS

Mức lương
7 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 255 Bình Lợi, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP. HCM, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

Nghiên cứu & Phát triển nội dung
Phân tích hành vi khách hàng mục tiêu, nghiên cứu nội dung của đối thủ và xu hướng thị trường.
Đưa ra ý tưởng sáng tạo, xây dựng concept video phù hợp với thị hiếu khách hàng.
Chuyển ý tưởng thành kịch bản chi tiết nhằm thúc đẩy mua hàng trên các nền tảng TikTok, Facebook, Google.
TikTok, Facebook, Google
Sản xuất & Phối hợp nội dung
Xây dựng nội dung cho website, landing page đảm bảo chuẩn SEO và chuyển đổi tốt.
website, landing page
Phối hợp với Team Editor để tạo ra video bán hàng hấp dẫn và hiệu quả.
Team Editor
Hợp tác cùng Team Design để đảm bảo hình ảnh đúng yêu cầu và chiến lược thương hiệu.
Team Design
Quản lý công việc & Báo cáo
Chủ động lập kế hoạch, quản lý công việc cá nhân.
Báo cáo tiến độ công việc theo tuần/tháng với quản lý trực tiếp.
tuần/tháng
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Học vấn: Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học các chuyên ngành Báo chí, Marketing, Truyền thông hoặc lĩnh vực liên quan.
Học vấn
Đại học
Báo chí, Marketing, Truyền thông
Kinh nghiệm
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành mỹ phẩm, thẩm mỹ.
mỹ phẩm, thẩm mỹ
Có hiểu biết về hành vi khách hàng trên các nền tảng Facebook, TikTok, Google.
Facebook, TikTok, Google
Kỹ năng
Tư duy sáng tạo, năng động, hướng ngoại.
Tư duy sáng tạo
Nắm bắt tốt trend thị trường & chính sách nền tảng mạng xã hội.
trend thị trường & chính sách nền tảng mạng xã hội
Biết sử dụng CapCut hoặc phần mềm chỉnh sửa video cơ bản.
CapCut
Có khả năng tự chủ động tư duy và triển khai công việc.
tự chủ động tư duy và triển khai công việc
Có tinh thần học hỏi, sẵn sàng thử thách bản thân.
Yêu cầu bắt buộc: Gửi portfolio kèm theo hồ sơ ứng tuyển.
Yêu cầu bắt buộc
Gửi portfolio kèm theo hồ sơ ứng tuyển.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TOPPION HOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 7 - 15 triệu + Thưởng KPI
Thu nhập
7 - 15 triệu + Thưởng KPI
Phúc lợi
Lương tháng 13, thưởng Tết & thưởng theo kết quả kinh doanh.
Lương tháng 13
Phụ cấp: Ăn trưa, gửi xe, ăn chiều.
Phụ cấp
Môi trường trẻ trung, năng động, cơ hội phát triển bản thân.
trẻ trung, năng động
Tea break miễn phí (trà, cà phê, mì gói…).
Tea break miễn phí
Hoạt động nội bộ: Teambuilding, liên hoan, sinh nhật, event giải trí hàng tuần.
Hoạt động nội bộ
Lộ trình thăng tiến rõ ràng theo năng lực và đóng góp.
Lộ trình thăng tiến rõ ràng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TOPPION HOLDINGS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

