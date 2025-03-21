Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN TOPPION HOLDINGS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Creator Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TOPPION HOLDINGS
- Hồ Chí Minh: 255 Bình Lợi, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP. HCM, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 7 - 15 Triệu
Nghiên cứu & Phát triển nội dung
Phân tích hành vi khách hàng mục tiêu, nghiên cứu nội dung của đối thủ và xu hướng thị trường.
Đưa ra ý tưởng sáng tạo, xây dựng concept video phù hợp với thị hiếu khách hàng.
Chuyển ý tưởng thành kịch bản chi tiết nhằm thúc đẩy mua hàng trên các nền tảng TikTok, Facebook, Google.
Sản xuất & Phối hợp nội dung
Xây dựng nội dung cho website, landing page đảm bảo chuẩn SEO và chuyển đổi tốt.
Phối hợp với Team Editor để tạo ra video bán hàng hấp dẫn và hiệu quả.
Hợp tác cùng Team Design để đảm bảo hình ảnh đúng yêu cầu và chiến lược thương hiệu.
Quản lý công việc & Báo cáo
Chủ động lập kế hoạch, quản lý công việc cá nhân.
Báo cáo tiến độ công việc theo tuần/tháng với quản lý trực tiếp.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.
Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Học vấn
Đại học
Báo chí, Marketing, Truyền thông
Kinh nghiệm
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành mỹ phẩm, thẩm mỹ.
Có hiểu biết về hành vi khách hàng trên các nền tảng Facebook, TikTok, Google.
Kỹ năng
Tư duy sáng tạo, năng động, hướng ngoại.
Nắm bắt tốt trend thị trường & chính sách nền tảng mạng xã hội.
Biết sử dụng CapCut hoặc phần mềm chỉnh sửa video cơ bản.
Có khả năng tự chủ động tư duy và triển khai công việc.
Có tinh thần học hỏi, sẵn sàng thử thách bản thân.
Yêu cầu bắt buộc: Gửi portfolio kèm theo hồ sơ ứng tuyển.
Gửi portfolio kèm theo hồ sơ ứng tuyển.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TOPPION HOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập
7 - 15 triệu + Thưởng KPI
Phúc lợi
Lương tháng 13, thưởng Tết & thưởng theo kết quả kinh doanh.
Phụ cấp: Ăn trưa, gửi xe, ăn chiều.
Môi trường trẻ trung, năng động, cơ hội phát triển bản thân.
Tea break miễn phí (trà, cà phê, mì gói…).
Hoạt động nội bộ: Teambuilding, liên hoan, sinh nhật, event giải trí hàng tuần.
Lộ trình thăng tiến rõ ràng theo năng lực và đóng góp.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TOPPION HOLDINGS
