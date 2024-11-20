Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY TNHH SEMIR INTERNATIONAL VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Times City/Royal City, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý hoạt động kinh doanh tại cửa hàng thời trang Semir/Balabala, đảm bảo đạt doanh thu và lợi nhuận theo mục tiêu đề ra.

Phân công công việc, đào tạo, hướng dẫn nhân viên bán hàng, thu ngân, nhân viên kho.

Kiểm soát hàng hóa, tồn kho, đảm bảo hàng hóa luôn đầy đủ, trưng bày đẹp mắt, thu hút khách hàng.

Thực hiện các hoạt động bán hàng, tư vấn sản phẩm, chăm sóc khách hàng, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình bán hàng.

Tham gia các hoạt động marketing, quảng bá sản phẩm, thu hút khách hàng đến cửa hàng.

Báo cáo tình hình kinh doanh, doanh thu, tồn kho, các vấn đề phát sinh cho quản lý cấp trên.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm ít nhất 3 năm ở vị trí tương đương trong lĩnh vực thời trang, bán lẻ.

Tiếng Anh giao tiếp, khả năng truyền đạt thông tin hiệu quả.

Nắm vững kiến thức về bán hàng, dịch vụ khách hàng, quản lý hàng hóa.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Năng động, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao.

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.

Có thể đi công tác dài ngày ở Hà Nội, Huế , TPHCM

Tại CÔNG TY TNHH SEMIR INTERNATIONAL VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thưởng hấp dẫn, chế độ phúc lợi khi đi công tác, cạnh tranh theo năng lực.

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động: BHXH, BHYT, BHTN.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao.

Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên, cơ hội được đào tạo tại Tổng công ty ở Thượng Hải.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SEMIR INTERNATIONAL VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin