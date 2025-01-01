Tuyển Data Analyst Công ty Tài Chính TNHH Một Thành Viên Quốc Tế Việt Nam JACCS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 15 Triệu

Mức lương 14 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển Chưa cập nhật Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 72 - 74 Nguyễn Thị Minh Khai, p. Võ Thị Sáu, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Data Analyst Với Mức Lương 14 - 15 Triệu

Collect data from functional Division.

Work with functional Division to clarify collected data.

Clean, classify, compile statistics, synthesize data for performance and productivity evaluation.

Make preliminary comments and assessments on collected and processed data.

Thu thập số liệu từ các Bộ phận nghiệp vụ.

Làm việc với các Bộ phận nghiệp vụ để làm rõ số liệu thu thập được.

Làm sạch, phân loại, thống kê, tổng hợp số liệu phục vụ cho công việc đánh giá hiệu suất và năng suất.

Đưa ra các nhận định, đánh giá sơ bộ đối với số liệu thu thập và xử lý.

Với Mức Lương 14 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Study background: major in Banking/Finance.

Have good knowledge and understanding on Installment product.

Very good in Excel and data analysis tools.

Analytical and sensitive to data. Good logical thinking

Work on financial company or installment service.

Have experience in synthesis, analysis and statistics.

Dynamic; Teamwork & Support mindset; Good communication skill & patient.

Willing to learn and improve; High compliance & responsibility.

Tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính/ Ngân hàng.

Có kiến thức và hiểu biết về sản phẩm Trả góp.

Kỹ năng Excel và các công cụ phân tích xuất sắc.

Có khả năng phân tích và nhạy về số liệu. Tư duy logic tốt.

Làm việc trong công ty tài chính hoặc dịch vụ trả góp

Có kinh nghiệm về tổng hợp, phân tích và thống kê.

Năng động; Có tinh thần làm việc nhóm và hỗ trợ; Kỹ năng giao tiếp tốt & kiên nhẫn.

Sẵn sàng học hỏi và cải tiến; Tinh thần tuân thủ và trách nhiệm cao.

Tại Công ty Tài Chính TNHH Một Thành Viên Quốc Tế Việt Nam JACCS Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc: Full salary during the training and probation

Thời gian làm việc: Working time: 8:30 - 17:30, from Monday - Friday

Phúc lợi:

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Tài Chính TNHH Một Thành Viên Quốc Tế Việt Nam JACCS

