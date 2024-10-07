Tuyển Data Analyst Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT VNR500 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa nhà 678, 67 Hoàng Văn Thái, Tân Phú, Quận 7

Mô Tả Công Việc Data Analyst Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu sản phẩm, dữ liệu cửa hàng, dữ liệu khách hàng, dữ liệu người lao động, dữ liệu vận hành. Phân tích nguyên nhân và đưa ra giải pháp khắc phục đối với các lỗi liên quan tới dữ liệu. Chịu trách nhiệm trong việc kiểm soát dữ liệu đầu vào và chuẩn hóa hệ thống dữ liệu hiện tại. Đảm bảo tính chính xác của dữ liệu và sửa lỗi dữ liệu theo yêu cầu của các bộ phận. Tham gia xây dựng dữ liệu tổng thể cho các thương hiệu, ngành nghề kinh doanh mới.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học các chuyên ngành có liên quan tới công nghệ thông tin, dược phẩm, kỹ thuật phần cứng. Hiểu biết về quản trị cơ sở dữ liệu. Sử dụng thành thạo excels, word, powerpoint. Am hiểu về SQL, mySQL, HTML, CSS cơ bản là một lợi thế. Kỹ năng làm việc nhóm và kỹ năng giao tiếp tốt cả bằng lời nói và văn bản. Khả năng chịu áp lực cao trong công việc. Ưu tiên các bạn có hiểu biết và đã có kinh nghiệm làm việc tại các công ty kinh doanh sản phẩm công nghệ hoặc dược phẩm.

Tại Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT VNR500 Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc tại công ty hàng đầu Việt Nam, lộ trình thăng tiến rõ ràng, luôn không ngừng phát triển cùng với sự lớn mạnh không ngừng của công ty. Lương tháng 13 và thưởng theo hiệu quả KPI hàng quý và cuối năm. Chế độ đào tạo theo chính sách công ty và yêu cầu công việc. Làm việc trong môi trường trẻ chuyên nghiệp, năng động và thân thiện. Tham gia đầy đủ các chế độ BHYT, BHXH, BHTN. Khám sức khỏe định kỳ hàng năm. Thường xuyên tổ chức các chương trình hội thao, hội diễn văn nghệ, tân niên/ tất niên, các hoạt động phong trào văn hóa đoàn thể... Điều chỉnh lương hàng năm theo kết quả đánh giá năng lực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT VNR500

