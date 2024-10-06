Tuyển Data Analyst Ninja Van làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 307/21 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 1, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Data Analyst Với Mức Lương Thỏa thuận

Planning & Reporting (70%)

Tổng hợp, phân tích và báo cáo dữ liệu của các kênh như CS, SS, KS, SSM Theo dõi và phân tích dữ liệu khách hàng và các báo cáo của phòng CE Cung cấp các thông tin hữu ích cho quản lý Hỗ trợ quản lý các báo cáo và các dashboards của CE

Quality Assurance (20%)

Hỗ trợ theo dõi và đánh giá hiệu quả của các bộ phận thuộc phòng CE Góp phần xây dựng kế hoạch tăng sự hài lòng khách hàng

Other tasks (10%): Xử lý các nhiệm vụ khác được giao từ Quản lý

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cử nhân trở lên 1-2 năm kinh nghiệm trong việc phân tích báo cáo trong lĩnh vực chăm sóc khách hàng hoặc vận hành của công ty Logistics Thành thạo Excel & SQL; Thành thạo các công cụ trực quan hóa dữ liệu là một lợi thế Tư duy phản biện, hướng đến kết quả & thái độ có thể làm được. Có thể làm các công việc khác nhau và quản lý được thời gian Kỹ năng giao tiếp và soạn thảo văn bản thành thạo; kỹ năng thuyết trình tốt Tiếng Anh khá

Tại Ninja Van Thì Được Hưởng Những Gì

Phúc lợi:

Thu nhập hấp dẫn, cạnh tranh so với thị trường Tết bonus, review lương 1 năm/ lần Thưởng hiệu suất công việc 1 năm/ lần (1 - 4 tháng lương) Đóng BHXH BHYT BHTN đầy đủ 12 ngày phép năm, 5 ngày phép bệnh được trả full lương Year End Party, Townhall toàn quốc mỗi năm Du lich, nghỉ mát cùng công ty hằng năm Các hoạt động team building hấp dẫn, hoạt động gắn kết nội bộ thường xuyên Được công ty trang bị laptop

Đào tạo và phát triển:

Tham gia các khóa đào tạo nội bộ: online/offline Cơ hội phát triển lên những vị trí cao hơn: Senior, Trưởng nhóm, Quản lý ...

Môi trường làm việc & Đồng nghiệp:

Lãnh đạo cấp cao cởi mở, tôn trọng, lắng nghe và tạo điều kiện phát triển Môi trường làm việc trẻ trung năng động Phạm vi công việc lớn, công ty scale hơn 6000 nhân sự, công ty có hoạt động trải dài trên 63 tỉnh thành/phố

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ninja Van

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.