Tuyển Data Analyst Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Data Analyst Tại Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ
- Hồ Chí Minh: 170E Phan Đăng Lưu, Phường 3, Phú Nhuận
Mô Tả Công Việc Data Analyst Với Mức Lương Thỏa thuận
1. Tư vấn, phân tích và đánh giá các hoạt động chức năng
Làm việc với các phòng ban chức năng , hiểu và tư vấn các vấn đề chức năng dựa trên các định hướng dữ liệu; Thực hiện các phân tích insights dựa trên các bài toán từ tập đoàn và phòng ban chức năng đang giải quyết; Đề xuất các khuyến nghị để giải quyết các bài toán cùng phòng ban chức năng.
2. Tư vấn, kết nối và thiết lập văn hóa dữ liệu cho các đơn vị
Kết nối, chia sẻ những thông tin, sản phẩm mới từ đội ngũ dữ liệu; Hướng dẫn, chia sẻ những phương thức ứng dụng dữ liệu; Tư vấn, thiết lập kết nối với các đơn vị nội bộ và bên ngoài để xây dựng những phương thức ghi nhận, lưu trữ, và khai thác dữ liệu cần thiết.
3. Đồng hành cùng đơn vị trong các hoạt động khảo sát, hoạch định, theo dõi, đánh giá, nghiệm thu các chương trình/ dự án về dữ liệu
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN: Tốt nghiệp Đại Học trở lên chuyên ngành Công Nghệ Thông Tin/ Kinh tế/ Tâm
KINH NGHIỆM:
Trên 4 năm kinh nghiệm làm việc với những phòng ban chức năng liên quan Có kinh nghiệm trong lĩnh vực bán lẻ / Ecommerce Có kinh nghiệm làm việc nhiều với số liệu, báo cáo, theo dõi, ra quyết định dựa trên các chỉ số Thông thạo các công cụ phân tích dữ liệu
Tại Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng tháng lương 13, Thưởng theo kết quả kinh doanh Công ty.
Thưởng dịp lễ Tết, thưởng đột xuất cho thành tích xuất sắc.
Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm tai nạn 24/24, Bảo Hiểm Sức Khỏe Cá Nhân.
Khám sức khỏe định kì hằng năm.
Du Lịch hàng năm.
Chế độ nghỉ phép cho nhân viên từ 12-14 ngày/năm.
Chương trình đào tạo và phát triển sự nghiệp.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp.
Các họat động tập thể: Teambuilding, Ngày hội văn hóa, Văn nghệ, CLB thể dục thể thao...
Các hoạt động công đoàn: Quà tặng nhân dịp 8/3, 20/10, Quốc tế Thiếu nhi 1/6, tết Trung thu...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
