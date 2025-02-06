Tuyển Data Analyst Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company
Ngày đăng tuyển: 06/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/03/2025
Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company

Data Analyst

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Lô L29B

- 31B

- 33B, Đường Tân Thuận, KCX Tân Thuận, Quận 7, Tp.HCM, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Data Analyst Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Làm việc tại đơn vị Ban Hi FPT - Ban Phát triển ứng dụng Hi FPT
Thu thập dữ liệu từ các nguồn khác nhau (CSDL, API, file Excel, v.v.).
Làm sạch và chuẩn hóa dữ liệu để đảm bảo tính chính xác và nhất quán.
Sử dụng các công cụ và kỹ thuật phân tích để khám phá xu hướng, mẫu hình, và thông tin chi tiết từ dữ liệu.
Áp dụng các phương pháp thống kê để đưa ra các phân tích định lượng.
Thiết kế và xây dựng các báo cáo, dashboard trực quan hóa dữ liệu bằng các công cụ như Power BI, Tableau, hoặc Excel.
Trình bày kết quả phân tích cho các bên liên quan một cách rõ ràng và dễ hiểu.
Cung cấp thông tin chi tiết và đề xuất dựa trên dữ liệu để hỗ trợ các quyết định chiến lược của công ty
Theo dõi và đánh giá hiệu suất của các chiến dịch Marketing.
Phối hợp với các phòng ban khác như Marketing, Sản phẩm, và DEV để thu thập yêu cầu và cung cấp giải pháp dữ liệu phù hợp.
Tự động hóa các quy trình phân tích dữ liệu để nâng cao hiệu quả công việc.
Đề xuất cải tiến quy trình và công cụ phân tích.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành liên quan như Khoa học Máy tính, Toán học, Thống kê, Kinh tế, hoặc các lĩnh vực tương đương.
Có ít nhất 1-3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phân tích dữ liệu hoặc các vị trí tương đương.
Có ít nhất 1-3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phân tích dữ liệu
Thành thạo SQL để truy vấn và xử lý dữ liệu.
Có kinh nghiệm với các công cụ phân tích dữ liệu như Python(Pandas, NumPy) hoặc R.
Sử dụng thành thạo các công cụ trực quan hóa dữ liệu như Power BI, Tableau, hoặc Excel.
Hiểu biết cơ bản về cơ sở dữ liệu quan hệ (MySQL, PostgreSQL, SQL Server).
Tư duy phân tích và giải quyết vấn đề.
Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng trình bày dữ liệu một cách dễ hiểu.
Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
Hiểu biết về Machine Learning cơ bản, có kiến thức về các chỉ số KPI và đo lường hiệu suất kinh doanh là một lợi thế

Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Gói thu nhập năm hấp dẫn (13 tháng lương, thưởng hiệu quả kinh doanh, thưởng Quý, Năm...).
Đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành.
Chính sách phúc lợi theo quy định của Công ty đa dạng: Chăm sóc sức khỏe định kì hàng năm; Gói bảo hiểm sức khỏe chuyên biệt (FPT Care – Khám chữa bệnh miễn phí tại tất cả các bệnh viện); Các hoạt động tri ân, chăm lo đời sống tinh thần CBNV và Thân nhân ...
Môi trường làm việc thân thiện, cởi mở.
Cơ sở vật chất và công cụ làm việc hiện đại, tiện nghi.
Nhiều cơ hội phát triển và thăng tiến.
Văn hóa Doanh nghiệp đặc sắc, sinh động bậc nhất với nhiều các hoạt động hấp dẫn: tân binh, teambuilding, thi trạng, hội làng, hội diễn Sao Chổi, sinh nhật FPT, ngày 08/03, ngày 11/11...
Hưởng các gói ưu đãi cước khi sử dụng dịch vụ của FPT Telecom.
Ghi chú: FPT Telecom không thu bất kỳ chi phí nào của Ứng viên, Sinh viên trong quá trình tuyển dụng, thực tập.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company

Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, tòa nhà FPT, Phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

