Tuyển Data Analyst CÔNG TY TNHH MTV SEN VÀNG VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 200 Nguyễn Văn Bá, P. Trường Thọ, TP. Thủ Đức, TP. HCM, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Thu thập, phân tích và trực quan hóa dữ liệu từ các hệ thống sản xuất, kho hàng và bán hàng để đưa ra các phân tích chính xác.

Xây dựng các bộ tiêu chí báo cáo cho các phòng ban, báo cáo quản trị cho BOD.

Xây dựng các báo cáo thường xuyên về hiệu suất sản xuất, tình hình tồn kho và dữ liệu bán hàng.

Hợp tác với BA và đội ngũ phát triển để tạo ra các mô hình phân tích và dự báo.

Thực hiện các báo cáo được giao.

Thực hiện những nhiệm vụ khác được giao bởi cấp Quản lý trực tiếp và Ban Giám đốc.

Tốt nghiệp cao đẳng/đại học các chuyên ngành như Khoa học dữ liệu, Toán học, Thống kê, Công nghệ thông tin hoặc các ngành liên quan.

Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm việc với phân tích dữ liệu, ưu tiên trong môi trường sản xuất hoặc thương mại điện tử.

Thành thạo các công cụ phân tích dữ liệu như Excel, SQL, Power BI, Tableau

Hiểu biết tốt về các mô hình dữ liệu và khả năng phân tích dữ liệu lớn (Big Data).

Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng trình bày kết quả phân tích cho các bên liên quan.

Tin học văn phòng tốt

Có khả năng ra quyết định và có khả năng phân tích tốt.

Có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm và khả năng chịu áp lực cao.

Tại CÔNG TY TNHH MTV SEN VÀNG VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp, năng động, thân thiện, nhiều điều kiện, học hỏi và thăng tiến

Lương Thỏa thuận theo năng lực

Lương tháng 13, lương thâm niên quy định Công ty.

Được hỗ trợ cơm trưa.

Thưởng chuyên cần 800.000 đồng/tháng.

Được hưởng các chế độ dành cho người lao động theo quy định pháp luật hiện hành (nghỉ phép, lễ, tết,...).

Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của Công ty: sinh nhật cá nhân, cưới hỏi, thăm hỏi ốm đau, du lịch nghỉ mát, khám sức khỏe định kỳ hằng năm.

Tham gia đầy đủ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định và các quyền lợi khác theo quy định của luật lao động.

Công ty có chính sách đầu tư đào tạo và nâng cao kỹ năng nhân sự nắm giữ vị trí quản lý trong tương lai.

