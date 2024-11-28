Tuyển Data Analyst CÔNG TY TNHH MTV SEN VÀNG VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Tuyển Data Analyst CÔNG TY TNHH MTV SEN VÀNG VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH MTV SEN VÀNG VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
CÔNG TY TNHH MTV SEN VÀNG VIỆT NAM

Data Analyst

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Data Analyst Tại CÔNG TY TNHH MTV SEN VÀNG VIỆT NAM

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 200 Nguyễn Văn Bá, P. Trường Thọ, TP. Thủ Đức, TP. HCM, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Data Analyst Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Thu thập, phân tích và trực quan hóa dữ liệu từ các hệ thống sản xuất, kho hàng và bán hàng để đưa ra các phân tích chính xác.
Xây dựng các bộ tiêu chí báo cáo cho các phòng ban, báo cáo quản trị cho BOD.
Xây dựng các báo cáo thường xuyên về hiệu suất sản xuất, tình hình tồn kho và dữ liệu bán hàng.
Hợp tác với BA và đội ngũ phát triển để tạo ra các mô hình phân tích và dự báo.
Thực hiện các báo cáo được giao.
Thực hiện những nhiệm vụ khác được giao bởi cấp Quản lý trực tiếp và Ban Giám đốc.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng/đại học các chuyên ngành như Khoa học dữ liệu, Toán học, Thống kê, Công nghệ thông tin hoặc các ngành liên quan.
Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm việc với phân tích dữ liệu, ưu tiên trong môi trường sản xuất hoặc thương mại điện tử.
Thành thạo các công cụ phân tích dữ liệu như Excel, SQL, Power BI, Tableau
Hiểu biết tốt về các mô hình dữ liệu và khả năng phân tích dữ liệu lớn (Big Data).
Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng trình bày kết quả phân tích cho các bên liên quan.
Tin học văn phòng tốt
Có khả năng ra quyết định và có khả năng phân tích tốt.
Có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm và khả năng chịu áp lực cao.

Tại CÔNG TY TNHH MTV SEN VÀNG VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp, năng động, thân thiện, nhiều điều kiện, học hỏi và thăng tiến
Lương Thỏa thuận theo năng lực
Lương tháng 13, lương thâm niên quy định Công ty.
Được hỗ trợ cơm trưa.
Thưởng chuyên cần 800.000 đồng/tháng.
Được hưởng các chế độ dành cho người lao động theo quy định pháp luật hiện hành (nghỉ phép, lễ, tết,...).
Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của Công ty: sinh nhật cá nhân, cưới hỏi, thăm hỏi ốm đau, du lịch nghỉ mát, khám sức khỏe định kỳ hằng năm.
Tham gia đầy đủ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định và các quyền lợi khác theo quy định của luật lao động.
Công ty có chính sách đầu tư đào tạo và nâng cao kỹ năng nhân sự nắm giữ vị trí quản lý trong tương lai.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV SEN VÀNG VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MTV SEN VÀNG VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH MTV SEN VÀNG VIỆT NAM

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 100 Đường 400, Phường Tân Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

