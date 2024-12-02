Tuyển Data Analyst TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 5 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

- Tiếp nhận, xử lý, làm sạch và đảm bảo chất lượng dữ liệu sử dụng cho phân tích và đầu vào model

- Thực hiện thống kê mô tả và thông kê suy luận (descriptive & inferential statistics), đưa ra insight từ dữ liệu

- Phối hợp Data Scientist xây dựng model: đưa ra yêu cầu, mô tả model; giải thích nghiệp vụ bài toán và nghiệp vụ dữ liệu; đánh giá kết quả đầu ra model

- Trình bày insights và đề xuất phương án để nâng cao trải nghiệm khách hàng và dịch vụ

- Xây dựng các chỉ số, thiết kế dashboard theo dõi kết quả kinh doanh và kết quả Campaign

- Lên kế hoạch thực hiện các chương trình triển khai, tác động sample test/pilot

- Xây dựng các giải pháp ngắn hạn và dài hạn để giải quyết những vướng mắc của kinh Doanh

- Thực hiện các công việc theo yêu cầu của Lãnh đạo

- Tốt nghiệp ĐH chính quy loại Khá trở lên chuyên ngành: Khoa học dữ liệu, Khoa học máy tính, CNTT, Toán học ứng dụng, Điện tử viễn thông hoặc chuyên ngành khác liên quan

- Có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm trở lên, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong môi trường dữ liệu lớn.

- Có Kiến thức xây dựng bảng điều khiển bằng cách sử dụng các công cụ BI như Power BI, Sisense, Tableau, MicroStrategy, SAS, v.v.

- Hiểu biết vững chắc về phát triển kho dữ liệu / trung tâm dữ liệu và các ứng dụng Business Intelligence

- Kiến thức về Big Data, Data-Warehouse, BI, Data-mining

- Thành thạo Big Query hoặc các nền tảng dựa trên SQL khác

- Sử dụng thành thạo SPSS, R / R Studio hoặc các phần mềm phân tích thống kê khác

- Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, trình bày vấn đề trực quan, ngắn gọn, hiệu quả

Tại TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

-Mức lương: 15.000.000-30.000.000 (hoặc deal theo năng lực)

- Làm việc từ Thứ 2 đến Thứ 6.

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động;

- Được tiếp cận hệ thống CNTT với dữ liệu lớn

-Được tiếp cận với sản phẩm đến từ doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực Bưu chính chuyển phát, làm việc cùng đội ngũ giỏi chuyên môn, có cơ hội để phát huy tối đa năng lực của bản thân.

- Được đào tạo liên tục về kiến thức, kỹ năng liên quan đến các lĩnh vực hoạt động của Tổng Công ty;

- Được cung cấp đầy đủ phương tiện làm việc theo yêu cầu của tính chất công việc;

- Các hoạt động tập thể, giải trí đa dạng (CLB Bóng đá, game, bi lắc, ...); sự kiện team-building hàng năm;

- Được đảm bảo đầy đủ các chế độ Phúc lợi theo Quy định của Pháp luật hiện hành và của Công ty;

- Thưởng Tết Nguyên Đán, Tết Dương lịch, ngày Lễ khác và thưởng thành tích nổi bật.

