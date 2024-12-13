Tuyển Data Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN SMARTMOVE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Data Analyst Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SMARTMOVE VIỆT NAM
- Hà Nội: Số 55 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Data Analyst Với Mức Lương 10 - 25 Triệu
Phối hợp cùng Product team để tư vấn và lên phương án tracking cho các sản phẩm
Theo dõi, phân tích, đánh giá các chỉ số để đưa ra các phương án đề xuất cho Product Team, Marketing Team
Cùng Team bàn bạc, lên ý tưởng, xây dựng Định hướng, đưa ra chiến lược, và đề xuất các phương án tối ưu sản phẩm.
Xây dựng và chuẩn hóa các Dashboard giúp các team vận hành hiệu quả hơn
Thường xuyên nghiên cứu, tìm hiểu để nâng cao khả năng phân tích, kỹ năng thuyết trình,...
Triển khai, tư vấn và giám sát hỗ trợ các team trong quá trình sử dụng hệ thống BI Self-service
Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có 2-3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, đã làm việc trong ngành game là một lợi thế.
Tiếng Anh : Đọc hiểu tài liệu
Sử dụng thành thạo: BigQuery, SQL
Có sự hiểu biết về thống kê, và kinh nghiệm làm việc với một số công cụ như (Excel, SPSS,..)
Có kỹ năng thu thập, phân tích, xử lý dữ liệu
Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình tốt
Kỹ năng phân tích số liệu logic
Kỹ năng trực quan hóa số liệu
Sử dụng thành thạo một trong những phần mềm trực quan hóa dữ liệu: TABLEAU; DATA STUDIO; POWER BI
Các kỹ năng lợi thế:
Yêu thích game
Thành thạo Google Cloud Platform
Đã sử dụng: Python; R; Pyspark
Có hiểu biết về xây dựng mô hình thống kê/học máy
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SMARTMOVE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng HẤP DẪN:
Thưởng kết quả kinh doanh, Thưởng đạt, vượt chỉ tiêu KPI/Thưởng năng suất: Xét thưởng áp dụng khi nhân viên vượt chỉ tiêu KPI cá nhân;
Thưởng tháng lương 13 (thưởng Tết Âm Lịch): Xét thưởng định kỳ cuối năm theo quy định của công ty;
BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Pháp luật, chế độ phúc lợi đầy đủ dành cho nhân viên chính thức;
Trang thiết bị làm việc công nghệ cao, phong phú, đa dạng;
Văn phòng làm việc hiện đại, chuyên nghiệp, an toàn;
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động, nhiều thử thách và cơ hội phát triển năng lực cá nhân;
Được đào tạo và nâng cao nghiệp vụ thường xuyên;
Team Building hàng tháng;
Đồ uống, đồ ăn nhẹ tại Canteen;
Du lịch hàng năm với các điểm đến thật hấp dẫn;
Tổ chức các party: sinh nhật, lễ, Tết,...;
Làm việc T2 - T6 ( nghỉ T7-CN).
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SMARTMOVE VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
