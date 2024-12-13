Tuyển Data Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN SMARTMOVE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu

Mức lương 10 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 55 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Data Analyst Với Mức Lương 10 - 25 Triệu

Phối hợp cùng Product team để tư vấn và lên phương án tracking cho các sản phẩm

Theo dõi, phân tích, đánh giá các chỉ số để đưa ra các phương án đề xuất cho Product Team, Marketing Team

Cùng Team bàn bạc, lên ý tưởng, xây dựng Định hướng, đưa ra chiến lược, và đề xuất các phương án tối ưu sản phẩm.

Xây dựng và chuẩn hóa các Dashboard giúp các team vận hành hiệu quả hơn

Thường xuyên nghiên cứu, tìm hiểu để nâng cao khả năng phân tích, kỹ năng thuyết trình,...

Triển khai, tư vấn và giám sát hỗ trợ các team trong quá trình sử dụng hệ thống BI Self-service

Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành toán, kinh tế, khoa học máy tính, quản lý thông tin, thống kê...

Có 2-3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, đã làm việc trong ngành game là một lợi thế.

Tiếng Anh : Đọc hiểu tài liệu

Sử dụng thành thạo: BigQuery, SQL

Có sự hiểu biết về thống kê, và kinh nghiệm làm việc với một số công cụ như (Excel, SPSS,..)

Có kỹ năng thu thập, phân tích, xử lý dữ liệu

Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình tốt

Kỹ năng phân tích số liệu logic

Kỹ năng trực quan hóa số liệu

Sử dụng thành thạo một trong những phần mềm trực quan hóa dữ liệu: TABLEAU; DATA STUDIO; POWER BI

Các kỹ năng lợi thế:

Yêu thích game

Thành thạo Google Cloud Platform

Đã sử dụng: Python; R; Pyspark

Có hiểu biết về xây dựng mô hình thống kê/học máy

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SMARTMOVE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương chính thức: trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn ( 10tr - 25tr)

Thưởng HẤP DẪN:

Thưởng kết quả kinh doanh, Thưởng đạt, vượt chỉ tiêu KPI/Thưởng năng suất: Xét thưởng áp dụng khi nhân viên vượt chỉ tiêu KPI cá nhân;

Thưởng tháng lương 13 (thưởng Tết Âm Lịch): Xét thưởng định kỳ cuối năm theo quy định của công ty;

BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Pháp luật, chế độ phúc lợi đầy đủ dành cho nhân viên chính thức;

Trang thiết bị làm việc công nghệ cao, phong phú, đa dạng;

Văn phòng làm việc hiện đại, chuyên nghiệp, an toàn;

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động, nhiều thử thách và cơ hội phát triển năng lực cá nhân;

Được đào tạo và nâng cao nghiệp vụ thường xuyên;

Team Building hàng tháng;

Đồ uống, đồ ăn nhẹ tại Canteen;

Du lịch hàng năm với các điểm đến thật hấp dẫn;

Tổ chức các party: sinh nhật, lễ, Tết,...;

Làm việc T2 - T6 ( nghỉ T7-CN).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SMARTMOVE VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin