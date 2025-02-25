Tuyển Designer Siêu Thị Điện Máy - Nội Thất Chợ Lớn (Công Ty TNHH Cao Phong) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Tuyển Designer Siêu Thị Điện Máy - Nội Thất Chợ Lớn (Công Ty TNHH Cao Phong) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Siêu Thị Điện Máy - Nội Thất Chợ Lớn (Công Ty TNHH Cao Phong)
Ngày đăng tuyển: 25/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/03/2025
Siêu Thị Điện Máy - Nội Thất Chợ Lớn (Công Ty TNHH Cao Phong)

Designer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Designer Tại Siêu Thị Điện Máy - Nội Thất Chợ Lớn (Công Ty TNHH Cao Phong)

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 196 Hoàng Diệu, Phường 8, Quận 4, Quận 4

Mô Tả Công Việc Designer Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Thiết kế các ấn phẩm truyền thông: Bao gồm hình ảnh, banner, video ngắn, infographic, tài liệu quảng cáo,... cho các kênh online (website, mạng xã hội,...)
- Thiết kế các ấn phẩm truyền thông:
- Xây dựng và phát triển hình ảnh thương hiệu: Đảm bảo tính nhất quán và chuyên nghiệp trong tất cả các ấn phẩm thiết kế.
- Xây dựng và phát triển hình ảnh thương hiệu:
- Nghiên cứu xu hướng thiết kế mới: Cập nhật các xu hướng thiết kế, công nghệ mới để áp dụng vào công việc.
- Nghiên cứu xu hướng thiết kế mới:
- Hỗ trợ team Media trong các hoạt động truyền thông khác.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm: 6 tháng đến 2 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương, ưu tiên kinh nghiệm trong lĩnh vực bán lẻ điện máy hoặc thương mại điện tử..
- Thành thạo ít nhất một phần mềm thiết kế như Adobe Photoshop, Illustrator, After Effects
- Sử dụng thành thạo Canva, các công cụ thiết kế bằng AI là một lợi thế lớn.
- Gu thẩm mỹ tốt, tư duy sáng tạo, khả năng nắm bắt xu hướng thiết kế.
- Chủ động, trách nhiệm, nhiệt tình trong công việc.

Tại Siêu Thị Điện Máy - Nội Thất Chợ Lớn (Công Ty TNHH Cao Phong) Thì Được Hưởng Những Gì

- Làm việc tại tập đoàn bán lẻ hàng đầu Việt Nam
- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động
- Đánh giá và xét duyệt nguyện vọng hàng năm
- Du lịch và các hoạt động ngoại khóa định kỳ hàng tháng, hàng năm
- Cty trang bị máy tính làm việc
- Nghĩ phép, BHXH , BHYT đầy đủ theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Siêu Thị Điện Máy - Nội Thất Chợ Lớn (Công Ty TNHH Cao Phong)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Siêu Thị Điện Máy - Nội Thất Chợ Lớn (Công Ty TNHH Cao Phong)

Siêu Thị Điện Máy - Nội Thất Chợ Lớn (Công Ty TNHH Cao Phong)

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Lô G, C/c Hùng Vương, Tản Đà, P.11, Quận 5, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

