Tuyển Designer Siêu Thị Điện Máy - Nội Thất Chợ Lớn (Công Ty TNHH Cao Phong) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 196 Hoàng Diệu, Phường 8, Quận 4, Quận 4

Mô Tả Công Việc Designer Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Thiết kế các ấn phẩm truyền thông: Bao gồm hình ảnh, banner, video ngắn, infographic, tài liệu quảng cáo,... cho các kênh online (website, mạng xã hội,...)

- Thiết kế các ấn phẩm truyền thông:

- Xây dựng và phát triển hình ảnh thương hiệu: Đảm bảo tính nhất quán và chuyên nghiệp trong tất cả các ấn phẩm thiết kế.

- Xây dựng và phát triển hình ảnh thương hiệu:

- Nghiên cứu xu hướng thiết kế mới: Cập nhật các xu hướng thiết kế, công nghệ mới để áp dụng vào công việc.

- Nghiên cứu xu hướng thiết kế mới:

- Hỗ trợ team Media trong các hoạt động truyền thông khác.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm: 6 tháng đến 2 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương, ưu tiên kinh nghiệm trong lĩnh vực bán lẻ điện máy hoặc thương mại điện tử..

- Thành thạo ít nhất một phần mềm thiết kế như Adobe Photoshop, Illustrator, After Effects

- Sử dụng thành thạo Canva, các công cụ thiết kế bằng AI là một lợi thế lớn.

- Gu thẩm mỹ tốt, tư duy sáng tạo, khả năng nắm bắt xu hướng thiết kế.

- Chủ động, trách nhiệm, nhiệt tình trong công việc.

Tại Siêu Thị Điện Máy - Nội Thất Chợ Lớn (Công Ty TNHH Cao Phong) Thì Được Hưởng Những Gì

- Làm việc tại tập đoàn bán lẻ hàng đầu Việt Nam

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động

- Đánh giá và xét duyệt nguyện vọng hàng năm

- Du lịch và các hoạt động ngoại khóa định kỳ hàng tháng, hàng năm

- Cty trang bị máy tính làm việc

- Nghĩ phép, BHXH , BHYT đầy đủ theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Siêu Thị Điện Máy - Nội Thất Chợ Lớn (Công Ty TNHH Cao Phong)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin