Tuyển Designer Siêu Thị Điện Máy - Nội Thất Chợ Lớn (Công Ty TNHH Cao Phong) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Designer Tại Siêu Thị Điện Máy - Nội Thất Chợ Lớn (Công Ty TNHH Cao Phong)
- Hồ Chí Minh: 196 Hoàng Diệu, Phường 8, Quận 4, Quận 4
Mô Tả Công Việc Designer Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
- Thiết kế các ấn phẩm truyền thông: Bao gồm hình ảnh, banner, video ngắn, infographic, tài liệu quảng cáo,... cho các kênh online (website, mạng xã hội,...)
- Xây dựng và phát triển hình ảnh thương hiệu: Đảm bảo tính nhất quán và chuyên nghiệp trong tất cả các ấn phẩm thiết kế.
- Nghiên cứu xu hướng thiết kế mới: Cập nhật các xu hướng thiết kế, công nghệ mới để áp dụng vào công việc.
- Hỗ trợ team Media trong các hoạt động truyền thông khác.
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Thành thạo ít nhất một phần mềm thiết kế như Adobe Photoshop, Illustrator, After Effects
- Sử dụng thành thạo Canva, các công cụ thiết kế bằng AI là một lợi thế lớn.
- Gu thẩm mỹ tốt, tư duy sáng tạo, khả năng nắm bắt xu hướng thiết kế.
- Chủ động, trách nhiệm, nhiệt tình trong công việc.
Tại Siêu Thị Điện Máy - Nội Thất Chợ Lớn (Công Ty TNHH Cao Phong) Thì Được Hưởng Những Gì
- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động
- Đánh giá và xét duyệt nguyện vọng hàng năm
- Du lịch và các hoạt động ngoại khóa định kỳ hàng tháng, hàng năm
- Cty trang bị máy tính làm việc
- Nghĩ phép, BHXH , BHYT đầy đủ theo quy định
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Siêu Thị Điện Máy - Nội Thất Chợ Lớn (Công Ty TNHH Cao Phong)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
