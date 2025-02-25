Tuyển Designer Công ty TNHH Động Học Stella làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Công ty TNHH Động Học Stella
Ngày đăng tuyển: 25/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/03/2025
Công ty TNHH Động Học Stella

Designer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Designer Tại Công ty TNHH Động Học Stella

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 03 Nguyễn Văn Đậu, Phường 5, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Designer Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Quản lý và dẫn dắt đội ngũ team thiết kế trong việc phát triển các ấn phẩm marketing: tờ rơi, catalogue, brochure, poster cho các trang thương mại điện tử, mạng xã hội, bao bì và vật liệu trưng bày bán hàng.
- Phát triển ý tưởng sáng tạo, thiết kế bộ nhận diện thương hiệu logo, hệ thống bao bì sản phẩm, ấn phẩm marketing đảm bảo tính nhất quán và mạnh mẽ của thương hiệu.
- Đảm bảo được chất lượng theo yêu cầu, mang tính khả thi trong các dự án từ khâu concept đến sản phẩm hoàn chỉnh và đảm bảo các dự án hoàn thành đúng thời hạn.
- Giám sát và đánh giá hiệu suất của từng thành viên trong đội thiết kế, đồng thời cung cấp hướng dẫn và phản hồi để nâng cao năng suất làm việc.
- Hợp tác chặt chẽ với đội ngũ tiếp thị và quảng cáo để đảm bảo rằng thiết kế đồ họa phản ánh đúng thông điệp và thương hiệu của sản phẩm.
- Thực hiện các yêu cầu công việc khác từ cấp trên.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Gửi đính kèm CV và Portfolio.
- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm vị trí tương đương, ưu tiên có kinh nghiệm mảng mỹ phẩm, sức khỏe, làm đẹp và hàng tiêu dùng.
- Thành thạo các công cụ chuyên về thiết kế như AI, PTS.., có kiến thức về ngôn ngữ hình ảnh/bố cục hình ảnh, kiến thức về typography
- Hiểu biết về thị trường mỹ phẩm, nắm bắt xu hướng phát triển trên thị trường.
- Kỹ năng lãnh đạo mạnh mẽ, có khả năng truyền cảm hứng và động viên đội nhóm. Kỹ năng quản lý thời gian và quản lý các dự án.
- Khả năng tư duy, sáng tạo đem lại những ý tưởng độc đáo và chỉnh chu.
- Có tinh thần tự giác cao, có khả năng làm việc độc lập và đảm bảo tự giác trong việc hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Tại Công ty TNHH Động Học Stella Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: Từ 15tr - 20tr (Thỏa thuận theo năng lực).
- Sau khi ký HĐLĐ sẽ nhận voucher 500.000 đồng/tháng khi mua sản phẩm của Công ty.
- Được làm việc trong môi trường trẻ trung và năng động, tinh thần làm việc ca và tiếp cận với nhiều brand và sản phẩm khác nhau.
- Có cơ hội được rèn luyện và nâng cao kỹ năng thiết kế, được training và học hỏi kinh nghiệm/kiến thức về Kinh doanh, Branding, Digital Marketing.
- Các chế độ phúc lợi xã hội như: BHYT, BHXH, BH thất nghiệp, công đoàn theo quy định của Luật lao động.
- Thưởng các ngày sinh nhật, ốm đau, lễ tết… theo quy định.
- Xem xét và điều chỉnh lương hàng năm và khám sức khỏe định kỳ hằng năm.
- Chương trình team building hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Động Học Stella

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 9/11 Nguyễn Huy Tưởng, Phường 6, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

