Tuyển Designer Navigos Search làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Designer Với Mức Lương Thỏa thuận

• Thiết kế banner ads, social post ads, video ads trên social media.

• Mockup đèn vào background stock, điều chỉnh màu sắc, chất liệu, ánh sáng bằng Photoshop.

• Sử dụng AI tools để tạo background, hình ảnh, video phù hợp với thương hiệu.

• Cắt ghép, chỉnh sửa video ngắn phục vụ social media và paid ads.

• Chủ động nghiên cứu ý tưởng sáng tạo, phối hợp cùng team marketing, sales.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tối thiểu 4 năm kinh nghiệm

• Multimedia Designer, mạnh về video & social media design.

• Thành thạo mockup sản phẩm, vẽ icon, banner, social post ads.

• Thành thạo chỉnh sửa video phù hợp với tiêu chuẩn của thương hiệu.

• Bắt buộc có kinh nghiệm thiết kế đồ họa trong ngành nội thất.

• Chịu được áp lực công việc lớn.

• Có tư duy sáng tạo và chủ động.

• Có khả năng đọc hiểu tiếng Anh cơ bản để hỗ trợ công việc.

• Có khả năng làm việc độc lập, chủ động nghiên cứu xu hướng mới trong thiết kế & quảng cáo.

• Yêu cầu tư duy phát triển lâu dài, mong muốn đồng hành cùng thương hiệu trong giai đoạn mở rộng, với cam kết chế độ đãi ngộ tương xứng với sự phát triển của công ty.

Tại Navigos Search Thì Được Hưởng Những Gì

Khác

Chế độ đãi ngộ tương xứng với sự phát triển của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Navigos Search

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin