Tuyển Designer Scotch Australian Grammar School (AGS) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

About the Role:

Khi ứng tuyển vào vị trí nhân viên Designer tại Nam Úc - Scotch AGS, bạn cần là một cá nhân năng động và luôn nắm bắt được xu hướng của thời đại. Tại vị trí này, bạn sẽ chịu trách thiết kế những ấn phẩm mang thương hiệu của Nhà trường. (admission forms, sales materials, monthly newsletter, social media graphics, banner, backdrop,...)

Job Description

- Tạo ra các thiết kế bắt mắt cho nhiều loại tài liệu marketing, chẳng hạn như đơn đăng ký nhập học, tài liệu bán hàng và bản tin hàng tháng,...

- Thiết kế ấn phẩm phục vụ cho việc quảng cáo trên kênh digital marketing, hấp dẫn phù hợp với nhận diện thương hiệu của trường.

- Góp ý in ấn ấn phẩm.

- Các công việc khác liên quan đến hình ảnh được yêu cầu bởi cấp trên và nhà trường.

- Đảm bảo tất cả các thiết kế tuân thủ các hướng dẫn và nhận diện thương hiệu của trường.

- Cộng tác với team marketing để hiểu yêu cầu dự án và nộp các thiết kế chất lượng cao đúng hạn.

- Cập nhật xu hướng thiết kế và phần mềm mới nhất.