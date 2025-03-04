Tuyển Designer CÔNG TY TNHH NỘI THẤT VIET CANVAS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Designer Tại CÔNG TY TNHH NỘI THẤT VIET CANVAS
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 32 đường B4, khu đô thị Sala, Quận 2, Quận 2
Mô Tả Công Việc Designer Với Mức Lương Thỏa thuận
Ghép mã sản phẩm và logo công ty rồi đăng tải hình ảnh lên website
Hỗ trợ các công việc khác của team Media
Chi tiết công việc trao đổi trong buổi phỏng vấn
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có laptop cá nhân.
Có thẩm mỹ tốt, tinh thần học hỏi và muốn được tiếp cận thực tế về Marketing tại doanh nghiệp.
Ưu tiên các bạn có kỹ năng thiết kế hình ảnh cơ bản (photoshop, canva...).
Làm ít nhất 4 buổi ca tối/tuần
Có thẩm mỹ tốt, tinh thần học hỏi và muốn được tiếp cận thực tế về Marketing tại doanh nghiệp.
Ưu tiên các bạn có kỹ năng thiết kế hình ảnh cơ bản (photoshop, canva...).
Làm ít nhất 4 buổi ca tối/tuần
Tại CÔNG TY TNHH NỘI THẤT VIET CANVAS Thì Được Hưởng Những Gì
Lương theo giờ: 25.000 - 30.000/giờ.
Được training từ A-Z khi nhận việc.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp
Được training từ A-Z khi nhận việc.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NỘI THẤT VIET CANVAS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
