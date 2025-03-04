Tuyển Designer CÔNG TY TNHH NỘI THẤT VIET CANVAS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 32 đường B4, khu đô thị Sala, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Designer Với Mức Lương Thỏa thuận

Ghép mã sản phẩm và logo công ty rồi đăng tải hình ảnh lên website

Hỗ trợ các công việc khác của team Media

Chi tiết công việc trao đổi trong buổi phỏng vấn

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có laptop cá nhân.

Có thẩm mỹ tốt, tinh thần học hỏi và muốn được tiếp cận thực tế về Marketing tại doanh nghiệp.

Ưu tiên các bạn có kỹ năng thiết kế hình ảnh cơ bản (photoshop, canva...).

Làm ít nhất 4 buổi ca tối/tuần

Tại CÔNG TY TNHH NỘI THẤT VIET CANVAS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương theo giờ: 25.000 - 30.000/giờ.

Được training từ A-Z khi nhận việc.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NỘI THẤT VIET CANVAS

