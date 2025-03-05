Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Điện tử DJS Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Điện tử DJS Việt Nam
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Tầng 2 thương mại, Tháp A thuộc chung cư the CBD
- 125 Đồng Văn Cống, phường Thạnh Mỹ Lợi, Tp. Thủ Đức,Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
- Live giải trí mỗi ngày (hát, nhảy, trò chuyện, PK...) trên nền tảng Tiktok
- Xây dựng mối quan hệ với người xem bằng cách trò chuyện, bình luận, tương tác...
- Tạo thương hiệu cá nhân, tăng độ nhận diện, độ nổi tiếng phát triển kênh theo hướng tích cực
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nữ từ 18-29 tuổi, ưa nhìn
- Không cần kinh nghiệm
- Ưu tiên các bạn có đam mê hứng thú với nghề livestream
Tại Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Điện tử DJS Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương cơ bản 10.000.000 - 15.000.000
- Hoa hồng mỗi phiên live : 20%
- Không có kinh nghiệm được đào tạo bài bản
Thời gian làm việc:
- Làm việc trực tiếp tại văn phòng DJS
- Ca làm 8 tiếng chỉ cần live 6 tiếng mỗi ngày
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Điện tử DJS Việt Nam
