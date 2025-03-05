Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Điện tử DJS Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Tầng 2 thương mại, Tháp A thuộc chung cư the CBD - 125 Đồng Văn Cống, phường Thạnh Mỹ Lợi, Tp. Thủ Đức,Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Live giải trí mỗi ngày (hát, nhảy, trò chuyện, PK...) trên nền tảng Tiktok

- Xây dựng mối quan hệ với người xem bằng cách trò chuyện, bình luận, tương tác...

- Tạo thương hiệu cá nhân, tăng độ nhận diện, độ nổi tiếng phát triển kênh theo hướng tích cực

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ từ 18-29 tuổi, ưa nhìn

- Không cần kinh nghiệm

- Ưu tiên các bạn có đam mê hứng thú với nghề livestream

Tại Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Điện tử DJS Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản 10.000.000 - 15.000.000

- Hoa hồng mỗi phiên live : 20%

- Không có kinh nghiệm được đào tạo bài bản

Thời gian làm việc:

- Làm việc trực tiếp tại văn phòng DJS

- Ca làm 8 tiếng chỉ cần live 6 tiếng mỗi ngày

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Điện tử DJS Việt Nam

