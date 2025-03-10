Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ROASCAN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 33 đường số 2 KDC Phương Việt Phường 6,Hồ Chí Minh

Livestream bán hàng trên TikTok của công ty.

Phối hợp với team để viết kịch bản livestream, chuẩn bị nội dung và quay video.

Học và hiểu rõ kiến thức về sản phẩm của công ty.

Cùng team xem lại, tổng kết và phân tích buổi livestream hằng ngày, tìm ra vấn đề và tối ưu hóa.

Hoàn thành nghiêm túc các nhiệm vụ công việc được cấp trên giao.

Khả năng học hỏi nhanh, sẵn sàng học hỏi và tiếp thu hệ thống kiến thức đào tạo nội bộ của công ty.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm livestream sản phẩm thời trang.

Nam/nữ từ 20-35 tuổi.

Ngoại hình ưa nhìn, ăn nói lưu loát, tự tin, có khả năng xử lý tình huống linh hoạt.

Có trách nhiệm với công việc, kỹ năng giao tiếp tốt, tinh thần làm việc nhóm.

Chấp nhận không có kinh nghiệm, nhưng cần phải yêu nghề, năng lượng, có kỹ năng giới thiệu sản phẩm và giao tiếp tốt.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ROASCAN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: Từ 10-15 triệu VNĐ/tháng + hoa hồng + KPI + thưởng hiệu suất. (Ứng viên có năng lực có thể đề xuất yêu cầu, công ty sẵn sàng hỗ trợ nguồn lực và tài chính).

Hệ thống đào tạo chuyên nghiệp: Làm việc với các giảng viên TOP MC tại Việt Nam, được hưởng phúc lợi đào tạo khi nhận việc.

Trang thiết bị livestream hiện đại: Môi trường làm việc trẻ trung, thoải mái và chuyên nghiệp.

Lộ trình thăng tiến rõ ràng.

Đánh giá tăng lương hàng năm: 1-2 lần/năm.

Chế độ bảo hiểm: Được đóng BHXH, BHYT... sau khi chính thức ký hợp đồng.

Chế độ nghỉ lễ và thưởng: Được nghỉ lễ theo quy định nhà nước và nhận thưởng lễ tết.

Quyền lợi khác: Sinh nhật, lương tháng 13.

