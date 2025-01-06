Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH EROC COMMERCE (VIỆT NAM) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Ngày đăng tuyển: 06/01/2025

CÔNG TY TNHH EROC COMMERCE (VIỆT NAM)
Ngày đăng tuyển: 06/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/02/2025
CÔNG TY TNHH EROC COMMERCE (VIỆT NAM)

Dịch vụ quảng cáo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại CÔNG TY TNHH EROC COMMERCE (VIỆT NAM)

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 20 Đường số 6 KDC HimLam, Phường Tân Hưng,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Tìm kiếm, đàm phán, book các KOL, KOC phù hợp
Lên kế hoạch, lựa chọn KOL, KOC phù hợp với sản phẩm của công ty trên nền tảng xã hội
Soạn thảo hợp đồng, giải đáp thắc mắc, khiếu nại trong quá trình làm việc với KOL, KOC
Xây dựng, mở rộng và duy trì mối quan hệ với các KOL, KOC
Hỗ trợ trong quá trình sản xuất nội dung của KOL, KOC: cung cấp thông tin, hình ảnh, theo dõi quay video và chụp ảnh khi cần,...
Đo lường hiệu quả KOL, KOC và làm báo cáo
Báo cáo về các chỉ số doanh thu, số lượng đơn hàng, traffic... định kỳ
Phối hợp với bộ phận liên quan để đảm bảo hiệu quả công việc
Thực hiện công việc khác từ Quản lý trực tiếp, từ cấp trên

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành: ngoại thương, kinh tế- thương mại, QTKD,...hoặc các chuyên ngành liên quan
Có1 -2 năm kinh nghiệmtại các vị trí tương tự
Ngoại ngữ:Tiếng Trung/Tiếng Anhgiao tiếp
Ưu tiên có kinh nghiệm booking KOL, KOC; có mối quan hệ tốt với Influencers / KOLs/ KOCs/ TikTokers là một lợi thế
Có kinh nghiệm trong lĩnh vực Thương mại điện tử
Kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống
Kỹ năng thương lượng, đàm phán, lập kế hoạch và quản lý công việc
Không ngại di chuyển
Có khả năng học hỏi nhanh, chủ động và sáng tạo trong công việc
MS Office: Excellent Excel, Word, PowerPoint,..

Tại CÔNG TY TNHH EROC COMMERCE (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: từ 10.000.000 VNĐ - 15.000.000 VNĐ(có thể thương lượng theo năng lực)
Tăng lương định kỳ hằng năm;
Thời gian làm việc: 9h-18h (Thứ 2 đến Thứ 6)
Thưởng cuối năm (13 theo tình hình kinh doanh của Công ty)
Phép năm (bao gồm 02 ngày của tháng thử việc);
Bảo hiểm xã hội theo Luật Lao động;
Team building định kỳ;
Tham gia CLB cầu lông
Cung cấp trang thiết bị làm việc đầy đủ;
Khám sức khỏe định kì 1 năm 1 lần
Sinh nhật, thưởng các ngày Lễ, Tết theo quy định;
Thưởng theo năng lực & hiệu quả công việc;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH EROC COMMERCE (VIỆT NAM)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH EROC COMMERCE (VIỆT NAM)

CÔNG TY TNHH EROC COMMERCE (VIỆT NAM)

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 20 đường số 6 KDC HimLam, Phường Tân Hưng, Quận 7

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

