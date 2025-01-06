Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH EROC COMMERCE (VIỆT NAM) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 20 Đường số 6 KDC HimLam, Phường Tân Hưng,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc

Tìm kiếm, đàm phán, book các KOL, KOC phù hợp

Lên kế hoạch, lựa chọn KOL, KOC phù hợp với sản phẩm của công ty trên nền tảng xã hội

Soạn thảo hợp đồng, giải đáp thắc mắc, khiếu nại trong quá trình làm việc với KOL, KOC

Xây dựng, mở rộng và duy trì mối quan hệ với các KOL, KOC

Hỗ trợ trong quá trình sản xuất nội dung của KOL, KOC: cung cấp thông tin, hình ảnh, theo dõi quay video và chụp ảnh khi cần,...

Đo lường hiệu quả KOL, KOC và làm báo cáo

Báo cáo về các chỉ số doanh thu, số lượng đơn hàng, traffic... định kỳ

Phối hợp với bộ phận liên quan để đảm bảo hiệu quả công việc

Thực hiện công việc khác từ Quản lý trực tiếp, từ cấp trên

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành: ngoại thương, kinh tế- thương mại, QTKD,...hoặc các chuyên ngành liên quan

Có1 -2 năm kinh nghiệmtại các vị trí tương tự

Ngoại ngữ:Tiếng Trung/Tiếng Anhgiao tiếp

Ưu tiên có kinh nghiệm booking KOL, KOC; có mối quan hệ tốt với Influencers / KOLs/ KOCs/ TikTokers là một lợi thế

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực Thương mại điện tử

Kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống

Kỹ năng thương lượng, đàm phán, lập kế hoạch và quản lý công việc

Không ngại di chuyển

Có khả năng học hỏi nhanh, chủ động và sáng tạo trong công việc

MS Office: Excellent Excel, Word, PowerPoint,..

Tại CÔNG TY TNHH EROC COMMERCE (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: từ 10.000.000 VNĐ - 15.000.000 VNĐ(có thể thương lượng theo năng lực)

Tăng lương định kỳ hằng năm;

Thời gian làm việc: 9h-18h (Thứ 2 đến Thứ 6)

Thưởng cuối năm (13 theo tình hình kinh doanh của Công ty)

Phép năm (bao gồm 02 ngày của tháng thử việc);

Bảo hiểm xã hội theo Luật Lao động;

Team building định kỳ;

Tham gia CLB cầu lông

Cung cấp trang thiết bị làm việc đầy đủ;

Khám sức khỏe định kì 1 năm 1 lần

Sinh nhật, thưởng các ngày Lễ, Tết theo quy định;

Thưởng theo năng lực & hiệu quả công việc;

Cách Thức Ứng Tuyển

