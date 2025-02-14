Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU OS LIGHTING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU OS LIGHTING
Ngày đăng tuyển: 14/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/03/2025
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU OS LIGHTING

Dịch vụ quảng cáo

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU OS LIGHTING

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 173 Trần Não,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Quay video, chụp ảnh các sản phẩm bất động sản: Thực hiện quay video các dự án, video review, quảng cáo căn hộ chung cư, shophouse, biệt thự.
Chỉnh sửa edit video: Biên tập, chỉnh sửa video để tạo ra những sản phẩm chuyên nghiệp, cuốn hút, phù hợp với mục đích marketing và quảng bá.
Quay video, chụp ảnh các hoạt động, sự kiện công ty.
Sản xuất nội dung truyền thông: Hợp tác với các bộ phận khác để sản xuất nội dung truyền thông, bao gồm cả hình ảnh, video quảng cáo, video tư vấn khách hàng, và các video sự kiện.
Quản lý dữ liệu và thiết bị quay dựng: Quản lý các thiết bị quay dựng như máy quay, gimbal, đèn, thẻ nhớ,...
Các công việc khác liên quan tới truyền thông theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm quay dựng video: Có ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quay dựng video, ưu tiên trong ngành bất động sản hoặc các lĩnh vực liên quan.
Kỹ năng biên tập video, hình ảnh: Thành thạo các phần mềm biên tập video như Adobe Premiere, AE, CapCut, Photoshop,... hoặc các phần mềm tương tự.
Kỹ năng quay phim và chụp ảnh: Có khả năng quay phim và chụp ảnh chuyên nghiệp, đảm bảo chất lượng hình ảnh và video cao với các thiết bị máy quay, gimbal, và các thiết bị quay chuyên dụng khác.
Kỹ năng sáng tạo: Có tư duy sáng tạo và mắt thẩm mỹ cao, để tạo ra những sản phẩm video và hình ảnh ấn tượng, cuốn hút.
Hiểu biết về Marketing và truyền thông: Có kiến thức cơ bản về marketing và truyền thông để tạo ra những sản phẩm phù hợp với chiến lược marketing của công ty.
Tinh thần học hỏi và cập nhật xu hướng: Luôn sẵn sàng học hỏi và cập nhật các xu hướng mới nhất trong lĩnh vực quay dựng và biên tập video.

Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU OS LIGHTING Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cứng 12tr-15tr + Hoa hồng không giới hạn
Chế độ phúc lợi: đóng BHXH, thưởng các ngày lễ lớn trong năm, sinh nhật, thưởng lương Tháng 13, du lịch nghỉ mát công ty.....
Được ký hợp đồng chính thức.
Môi trường làm việc đoàn kết, văn hoá, vui vẻ
Cơ hội làm việc gắn bó lâu dài, phát triển bản thân và thăng tiến cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU OS LIGHTING

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU OS LIGHTING

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 1/52 Khu phố Bình Đức, Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-dich-vu-quang-cao-thu-nhap-12-15-trieu-vnd-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job299409
