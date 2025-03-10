Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH KARMAX & COMPANY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY TNHH KARMAX & COMPANY VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
Dịch vụ quảng cáo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại CÔNG TY TNHH KARMAX & COMPANY VIỆT NAM

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Tầng 7 Toà nhà VIT, số 519 Kim Mã, Ngọc Khán,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Chiến lược & Lập kế hoạch
Lập kế hoạch và triển khai chiến lược social media trên các nền tảng: Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, LinkedIn,...
Xây dựng nội dung phù hợp với từng kênh, tối ưu hóa để tăng tương tác và tỷ lệ chuyển đổi.
Nghiên cứu thị trường, phân tích đối thủ để cập nhật xu hướng mới.
Quản lý & Sáng tạo nội dung
Viết bài, tạo hình ảnh, video ngắn, reels và các nội dung sáng tạo khác phù hợp với đối tượng khách hàng mục tiêu.
Phối hợp với team thiết kế, quay dựng để sản xuất nội dung hấp dẫn.
Quản lý lịch đăng bài, đảm bảo nội dung đồng nhất và đúng tiến độ.
Quản lý cộng đồng & Tương tác khách hàng
Giám sát và phản hồi bình luận, tin nhắn từ khách hàng trên các nền tảng mạng xã hội.
Xây dựng và duy trì mối quan hệ với cộng đồng người dùng trung thành.
Quản lý các nhóm (group) và cộng đồng liên quan đến thương hiệu.
Quảng cáo & Phân tích hiệu suất
Triển khai quảng cáo trên kênh social để tối ưu hóa hiệu quả chiến dịch.
Theo dõi, đo lường và báo cáo hiệu suất của các chiến dịch social media.
Đề xuất các cải tiến dựa trên dữ liệu và insight từ khách hàng.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 2 - 3 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương.
Thành thạo các nền tảng mạng xã hội phổ biến, hiểu rõ thuật toán và cách thức tối ưu nội dung.
Kỹ năng viết nội dung hấp dẫn, storytelling và sáng tạo nội dung video ngắn.
Biết sử dụng các công cụ thiết kế cơ bản (Canva, Photoshop) là lợi thế.
Có khả năng phân tích số liệu từ Facebook Insights, TikTok Analytics,...
Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm tốt.
Chủ động, bám mục tiêu, có khả năng làm việc dưới áp lực và thích nghi nhanh với môi trường thay đổi.

Tại CÔNG TY TNHH KARMAX & COMPANY VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng và thưởng dự án (15 - 25Tr)
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, nhiều cơ hội phát triển
- Được đào tạo và kèm cặp bởi các chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý tại các start-up và tập đoàn lớn.
Thời gian làm việc
- Từ 8h - 17h, thứ 2 - thứ 6 hàng tuần
Địa điểm làm việc
- Tầng 7 Toà nhà VIT, số 519 Kim Mã, Ngọc Khánh, Q.Ba Đình, Hà Nội

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KARMAX & COMPANY VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH KARMAX & COMPANY VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH KARMAX & COMPANY VIỆT NAM

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Đội Cấn - Liễu Giai - Ba Đình - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-dich-vu-quang-cao-thu-nhap-15-25-trieu-vnd-tai-ha-noi-job332863
