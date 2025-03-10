Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ CHICMEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ CHICMEDIA
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ CHICMEDIA

Dịch vụ quảng cáo

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Tầng 1, Tòa nhà Web3, số 4 phố Duy Tân, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Quay video short-form (TikTok, Reels, Shorts) và long-form (YouTube, Facebook Video) theo kế hoạch nội dung.
Chỉnh sửa, tạo hiệu ứng để hoàn chỉnh các video, clip theo yêu cầu .
Thiết lập, bố trí ánh sáng, âm thanh, góc quay chuyên nghiệp và sử dụng thành thạo các thiết bị và phần mềm quay dựng.
Backup & quản lý file quay, đảm bảo không mất dữ liệu.
Cập nhật trend quay dựng video mới để nâng cao chất lượng nội dung.
Kiểm soát chất lượng hình ảnh, bố cục, độ nét, màu sắc khi quay.
Đảm bảo có đủ footage, quay thêm các cảnh dự phòng tránh phát sinh quay lại.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đã được đào tạo chuyên ngành, chuyên môn về Design và Media.
Thành thạo các phần mềm thiết kế và dựng video như Capcut Adobe Photoshop, Premiere Pro, After Effects, Final Cut Pro hoặc các phần mềm tương đương.
Có gu thẩm mỹ tốt, khả năng sáng tạo cao và nắm bắt xu hướng thị trường.
Có hiểu biết về các kỹ thuật quay phim, chụp ảnh, ánh sáng, màu sắc.
Tinh thần trách nhiệm cao, chịu được áp lực, đảm bảo đúng deadline, kỹ năng giao tiếp tốt và tinh thần đồng đội.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ CHICMEDIA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 8 - 12 triệu
Thưởng: Thưởng theo hiệu suất & kết quả làm việc.
Phúc lợi xã hội: Hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định (BHXH, BHTN, BHYT,...), thưởng vào các dịp Lễ, Tết, thưởng tháng lương thứ 13;
Khám sức khỏe hàng năm
Chú trọng việc tái tạo sức lao động thông qua các hoạt động ngoại khóa, du lịch, các hoạt động văn hóa – thể thao
Du lịch, sinh nhật hàng năm, thăm hỏi khi ốm đau…
Được trang bị đầy đủ công cụ, thiết bị hỗ trợ công việc.
Môi trường sáng tạo, chuyên nghiệp, năng động, hoà đồng; khuyến khích đổi mới và phát triển kỹ năng chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ CHICMEDIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ CHICMEDIA

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ CHICMEDIA

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 1, Tòa nhà Web3, số 4 phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

