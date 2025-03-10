Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ CHICMEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tầng 1, Tòa nhà Web3, số 4 phố Duy Tân, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Quận Cầu Giấy

Quay video short-form (TikTok, Reels, Shorts) và long-form (YouTube, Facebook Video) theo kế hoạch nội dung.

Chỉnh sửa, tạo hiệu ứng để hoàn chỉnh các video, clip theo yêu cầu .

Thiết lập, bố trí ánh sáng, âm thanh, góc quay chuyên nghiệp và sử dụng thành thạo các thiết bị và phần mềm quay dựng.

Backup & quản lý file quay, đảm bảo không mất dữ liệu.

Cập nhật trend quay dựng video mới để nâng cao chất lượng nội dung.

Kiểm soát chất lượng hình ảnh, bố cục, độ nét, màu sắc khi quay.

Đảm bảo có đủ footage, quay thêm các cảnh dự phòng tránh phát sinh quay lại.

Đã được đào tạo chuyên ngành, chuyên môn về Design và Media.

Thành thạo các phần mềm thiết kế và dựng video như Capcut Adobe Photoshop, Premiere Pro, After Effects, Final Cut Pro hoặc các phần mềm tương đương.

Có gu thẩm mỹ tốt, khả năng sáng tạo cao và nắm bắt xu hướng thị trường.

Có hiểu biết về các kỹ thuật quay phim, chụp ảnh, ánh sáng, màu sắc.

Tinh thần trách nhiệm cao, chịu được áp lực, đảm bảo đúng deadline, kỹ năng giao tiếp tốt và tinh thần đồng đội.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ CHICMEDIA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 8 - 12 triệu

Thưởng: Thưởng theo hiệu suất & kết quả làm việc.

Phúc lợi xã hội: Hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định (BHXH, BHTN, BHYT,...), thưởng vào các dịp Lễ, Tết, thưởng tháng lương thứ 13;

Khám sức khỏe hàng năm

Chú trọng việc tái tạo sức lao động thông qua các hoạt động ngoại khóa, du lịch, các hoạt động văn hóa – thể thao

Du lịch, sinh nhật hàng năm, thăm hỏi khi ốm đau…

Được trang bị đầy đủ công cụ, thiết bị hỗ trợ công việc.

Môi trường sáng tạo, chuyên nghiệp, năng động, hoà đồng; khuyến khích đổi mới và phát triển kỹ năng chuyên môn.

