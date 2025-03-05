Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG NEWS GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Lakeview city,Hồ Chí Minh

Livestream bán hàng trên các sàn thương mai điện tử theo ca, tối thiểu 48H/tuần.

Giao tiếp với khách hàng, giải đáp các thắc mắc của khách hàng trong phiên live.

Live tại studio của công ty.

Tìm hiểu, cập nhật các thông tin sản phẩm để tư vấn trên live.

Kinh nghiệm livestream bán hàng là một lợi thế.

Giờ giấc linh hoạt, có thể làm ca đêm.

Ngoại hình là 1 lợi thế.

Có niềm đam mê, yêu thích công việc livestream.

Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG NEWS GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Được training, đào tạo học hỏi về livestream bán hàng. Hợp tác với nhiều nhãn hàng lớn trong mọi lĩnh vực.

Có cơ hội trở thành KOC độc quyền của công ty.

Được cung cấp trang thiết bị hiện đại khi làm việc, được đội ngủ nhân viên takecare trong quá trình làm việc.

Làm việc trong môi trường Genz năng động.

Thu nhập: 8tr - 12tr (tuỳ theo năng lực)

