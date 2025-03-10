Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH COOL CHOICE làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại CÔNG TY TNHH COOL CHOICE
Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- số 20 Phúc Minh, Phúc Diễn,Hà Nội, Huyện Phúc Thọ
Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
Phụ trách quay phim phục vụ cho việc xây dựng kênh facebook, tiktok
Dựng Video cho các nền tảng facebook, tiktok
Thiết kế cơ bản phục vụ truyền thông
Tham gia hỗ trợ các công việc khác của công ty nếu được yêu cầu
Hoạt động phát triển
Các hoạt động đào tạo phát triển chuyên môn
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sử dụng thành thạo máy ảnh, máy quay và các phương tiện quay chụp
Thực hiện thành thạo các phần mềm Edit video như: Premier, Capcut ...
Tư duy sáng tạo độc lập, nhạy bén kết hợp ý tưởng sản phẩm của công ty trong từng chiến dịch
Nắm bắt cơ bản về ứng dụng Ilustrator, Photoshop
Biết thiết kế cơ bản
Có tư duy về bắt trend thị trường, tư duy kể chuyện qua hình ảnh tốt
Trách nhiệm trong công việc, nắm bắt deadline
Tư duy tích cực cầu tiến
Chịu được áp lực công việc, có tinh thần cầu tiến, không ngại thử thách bản thân
Thực hiện thành thạo các phần mềm Edit video như: Premier, Capcut ...
Tư duy sáng tạo độc lập, nhạy bén kết hợp ý tưởng sản phẩm của công ty trong từng chiến dịch
Nắm bắt cơ bản về ứng dụng Ilustrator, Photoshop
Biết thiết kế cơ bản
Có tư duy về bắt trend thị trường, tư duy kể chuyện qua hình ảnh tốt
Trách nhiệm trong công việc, nắm bắt deadline
Tư duy tích cực cầu tiến
Chịu được áp lực công việc, có tinh thần cầu tiến, không ngại thử thách bản thân
Tại CÔNG TY TNHH COOL CHOICE Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 9-12 triệu + phụ cấp + thưởng
Được cung cấp các thiết bị làm việc ( máy tính, máy quay, công cụ, phần mềm...)
Được tham gia các lớp đào tạo chuyên sâu về MKT
Được đóng bảo hiểm ( BHXH, BHYT, BHTN )
Đươc tham gia các hoạt động teambuilding
Được cung cấp các thiết bị làm việc ( máy tính, máy quay, công cụ, phần mềm...)
Được tham gia các lớp đào tạo chuyên sâu về MKT
Được đóng bảo hiểm ( BHXH, BHYT, BHTN )
Đươc tham gia các hoạt động teambuilding
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH COOL CHOICE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI