Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH COOL CHOICE làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - số 20 Phúc Minh, Phúc Diễn,Hà Nội, Huyện Phúc Thọ

Dịch vụ quảng cáo

Phụ trách quay phim phục vụ cho việc xây dựng kênh facebook, tiktok

Dựng Video cho các nền tảng facebook, tiktok

Thiết kế cơ bản phục vụ truyền thông

Tham gia hỗ trợ các công việc khác của công ty nếu được yêu cầu

Hoạt động phát triển

Các hoạt động đào tạo phát triển chuyên môn

Yêu Cầu Công Việc

Sử dụng thành thạo máy ảnh, máy quay và các phương tiện quay chụp

Thực hiện thành thạo các phần mềm Edit video như: Premier, Capcut ...

Tư duy sáng tạo độc lập, nhạy bén kết hợp ý tưởng sản phẩm của công ty trong từng chiến dịch

Nắm bắt cơ bản về ứng dụng Ilustrator, Photoshop

Biết thiết kế cơ bản

Có tư duy về bắt trend thị trường, tư duy kể chuyện qua hình ảnh tốt

Trách nhiệm trong công việc, nắm bắt deadline

Tư duy tích cực cầu tiến

Chịu được áp lực công việc, có tinh thần cầu tiến, không ngại thử thách bản thân

Tại CÔNG TY TNHH COOL CHOICE Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 9-12 triệu + phụ cấp + thưởng

Được cung cấp các thiết bị làm việc ( máy tính, máy quay, công cụ, phần mềm...)

Được tham gia các lớp đào tạo chuyên sâu về MKT

Được đóng bảo hiểm ( BHXH, BHYT, BHTN )

Đươc tham gia các hoạt động teambuilding

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH COOL CHOICE

