Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH CM PRIME GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 122/2A Thạnh Xuân 22 Khu phố 5, phường Thạnh Xuân,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Thiết kế hình ảnh/banner/poster/ấn phẩm cho các kênh của Công ty;

Quay video ngắn chủ đề review sản phẩm, chia sẻ kiến thức;

Dựng video, cắt ghép các clip để tạo clip hoàn chỉnh;

Xây dựng các clip quảng cáo, clip viral, video giới thiệu dịch vụ, sản phẩm mà Công ty cung cấp;

Lên ý tưởng cho các video quảng cáo trên nền tảng Tiktok, Facebook;

Phối hợp cùng Content và Marketing triển khai các chiến dịch.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm

Sử dụng thành thạo các phần mềm Adobe Premiere hoặc Capcut

Siêng năng và chịu khó

Biết sử dụng Ae, Ps là lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH CM PRIME GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 9 - 12 triệu và các chế độ phúc lợi

Thưởng Lễ, Tết,….

Phép năm, BHXH, Du lịch, …….

Môi trường trẻ trung, năng động, sáng tạo

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CM PRIME GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin