Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH CM PRIME GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại CÔNG TY TNHH CM PRIME GROUP
Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 122/2A Thạnh Xuân 22 Khu phố 5, phường Thạnh Xuân,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
Thiết kế hình ảnh/banner/poster/ấn phẩm cho các kênh của Công ty;
Quay video ngắn chủ đề review sản phẩm, chia sẻ kiến thức;
Dựng video, cắt ghép các clip để tạo clip hoàn chỉnh;
Xây dựng các clip quảng cáo, clip viral, video giới thiệu dịch vụ, sản phẩm mà Công ty cung cấp;
Lên ý tưởng cho các video quảng cáo trên nền tảng Tiktok, Facebook;
Phối hợp cùng Content và Marketing triển khai các chiến dịch.
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm
Sử dụng thành thạo các phần mềm Adobe Premiere hoặc Capcut
Siêng năng và chịu khó
Biết sử dụng Ae, Ps là lợi thế
Sử dụng thành thạo các phần mềm Adobe Premiere hoặc Capcut
Siêng năng và chịu khó
Biết sử dụng Ae, Ps là lợi thế
Tại CÔNG TY TNHH CM PRIME GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
Lương từ 9 - 12 triệu và các chế độ phúc lợi
Thưởng Lễ, Tết,….
Phép năm, BHXH, Du lịch, …….
Môi trường trẻ trung, năng động, sáng tạo
Thưởng Lễ, Tết,….
Phép năm, BHXH, Du lịch, …….
Môi trường trẻ trung, năng động, sáng tạo
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CM PRIME GROUP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI