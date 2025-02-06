Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tân Huyền Phát - Lavish H Baby Cosmetic làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu

Mức lương 8 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 96A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Bến Nghé,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

Xây dựng, triển khai chiến dịch quảng cáo trên các nền tảng MXH: Tiktok, GG, Youtube hoặc Facebook

Theo dõi, thống kê và phân tích số liệu, điều chỉnh và tối ưu các chiến dịch quảng cáo

Nghiên cứu, nắm bắt các xu hướng thị trường để đưa ra các ý tưởng, chiến dịch quảng cáo phù hợp

Lập báo cáo kết quả chạy quảng cáo theo ngày, theo tháng

Tìm hiểu học sản phẩm, nắm thông tin sản phẩm

Lấy nội dung hình ảnh, xây dựng để chạy bài

Kết hợp với bộ phận sale để tạo ra doanh thu cho bản thân và công ty.

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm tối thiểu 2 năm trong lĩnh vực Digital Marketing, đặc biệt là Facebook Ads và Tiktok Ads;

- Có kinh nghiệm làm cho các brand về mỹ phẩm, thực phẩm chức năng là một lợi thế;

- Am hiểu về các quy định Ads và các thuật toán đa nền tảng;

- Hiểu biết chuyên sâu về thuật toán Facebook, Tiktok, Sàn thương mại điện tử;

- Kinh nghiệm chạy Facebook Ads, Tiktok Ads, Sàn thương mại điện tử từ 2 năm trở lên, có kinh nghiệm chạy ads ngân sách lớn;

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tân Huyền Phát - Lavish H Baby Cosmetic Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập hấp dẫn từ 8 – 30 triệu/tháng bao gồm lương cơ bản (6-8M) + phụ cấp + % KPIs

- Được làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo, trẻ trung.

- Có cơ hội phát triển cao nếu thể hiện khả năng làm việc tốt.

- Có quyền đề xuất về các thay đổi tích cực liên quan đến bộ phận MKT.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tân Huyền Phát - Lavish H Baby Cosmetic

