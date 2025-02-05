Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH Phân Bón Hàn-Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công ty TNHH Phân Bón Hàn-Việt
- Hồ Chí Minh:
- Victory Tower, Số 12 Đường Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Phối hợp với bộ phận bán hàng để phát triển chiến dịch quảng cáo, làm các loại thủ tục chính thức theo quy định của cơ quan nhà nước;
Xây dựng kế hoạch phát triển chiến lược marketing dựa trên định hướng phát triển thương hiệu công ty;
Quản lý, theo dõi và báo cáo hiệu quả chương trình khuyến mãi cùng việc kiểm soát kho vật liệu bán hàng, quà tặng và tài liệu marketing;
Xây dựng và triển khai trưng bày, quảng cáo, kích hoạt nhãn hàng để nâng cao sự hiện diện sản phẩm so với đối thủ;
Phối hợp cùng với các bộ phận khác trong công ty và các đối tượng kinh doanh để tối ưu hóa kết quả kinh doanh;
Tìm kiếm sản phẩm công ty và đối thủ cạnh tranh, nhu cầu khách hàng cho các dòng sản phẩm mới;
Tham gia hỗ trợ và thực hiện thuyết trình tại các buổi hội thảo, workshop và sự kiện của công ty;
Tìm kiếm sản phẩm công ty và đối thủ cạnh tranh, nhu cầu khách hàng cho các dòng sản phẩm;
Phối hợp với bộ phận bán hàng để phát triển thị trường cho sản phẩm mới theo kế hoạch;
Hỗ trợ soạn thảo và thiết kế tờ rơi hoặc ấn phẩm quảng cáo và hướng dẫn sử dụng sản phẩm;
Tham gia tổ chức các lễ hội, hội chợ, điểm bán hàng theo kế hoạch;
Các công việc khác được giao theo chỉ định của Trưởng bộ phận Marketing và Trưởng phòng kinh doanh.
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp cao đẳng/đại học chuyên ngành marketing;
Có kinh nghiệm làm việc ở vị trí trade marketing là một lợi thế;
Biết thiết kế đồ họa, thành thạo tin học văn phòng;
Có khả năng tổng hợp và phân tích số liệu của công ty và đối thủ;
Am hiểu và có kinh nghiệm thị trường phân bón NPK;
Có tư duy logic, sáng tạo và kỹ năng đàm phán;
Có khả năng làm việc độc lập và kỹ năng làm việc nhóm các công việc liên quan Marketing;
Thích nghi nhanh chóng với môi trường làm việc;
Sẵn sàng làm thêm giờ và đi công tác.
Tại Công ty TNHH Phân Bón Hàn-Việt Thì Được Hưởng Những Gì
Phụ cấp: cơm trưa, xăng xe, điện thoại.
Các khoản phúc lợi khác:
+ CBNV được hỗ trợ chi phí phương tiện đi lại (tàu, xe, máy bay) cuối năm với số tiền: 5.000.000 đồng/người khi đã sử dụng từ đủ 10 ngày phép trở lên; 3.000.000 đồng/người khi đã sử dụng ít hơn 10 ngày phép trong năm.
+ Tặng quà bằng tiền hoặc hiện vật cho CBNV nhân các sự kiện: Ngày thành lập Công ty PVCFC 9/3; Ngày thành lập Công ty KVF 20/7; Ngày truyền thống ngành Dầu khí (27/11); Tết Dương lịch. Tết nguyên đán và các ngày lễ khác trong năm.
+ Du lịch team building hàng năm.
+ Chế độ bảo hiểm PVI.
+ Các chế độ hiếu hỷ, sinh nhật, trung thu, ốm đau, Tết theo chính sách Công đoàn.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Phân Bón Hàn-Việt
