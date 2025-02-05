Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH Phân Bón Hàn-Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Victory Tower, Số 12 Đường Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7

Phối hợp với bộ phận bán hàng để phát triển chiến dịch quảng cáo, làm các loại thủ tục chính thức theo quy định của cơ quan nhà nước;

Xây dựng kế hoạch phát triển chiến lược marketing dựa trên định hướng phát triển thương hiệu công ty;

Quản lý, theo dõi và báo cáo hiệu quả chương trình khuyến mãi cùng việc kiểm soát kho vật liệu bán hàng, quà tặng và tài liệu marketing;

Xây dựng và triển khai trưng bày, quảng cáo, kích hoạt nhãn hàng để nâng cao sự hiện diện sản phẩm so với đối thủ;

Phối hợp cùng với các bộ phận khác trong công ty và các đối tượng kinh doanh để tối ưu hóa kết quả kinh doanh;

Tìm kiếm sản phẩm công ty và đối thủ cạnh tranh, nhu cầu khách hàng cho các dòng sản phẩm mới;

Tham gia hỗ trợ và thực hiện thuyết trình tại các buổi hội thảo, workshop và sự kiện của công ty;

Phối hợp với bộ phận bán hàng để phát triển thị trường cho sản phẩm mới theo kế hoạch;

Hỗ trợ soạn thảo và thiết kế tờ rơi hoặc ấn phẩm quảng cáo và hướng dẫn sử dụng sản phẩm;

Tham gia tổ chức các lễ hội, hội chợ, điểm bán hàng theo kế hoạch;

Các công việc khác được giao theo chỉ định của Trưởng bộ phận Marketing và Trưởng phòng kinh doanh.

Yêu cầu ứng viên Nam;

Tốt nghiệp cao đẳng/đại học chuyên ngành marketing;

Có kinh nghiệm làm việc ở vị trí trade marketing là một lợi thế;

Biết thiết kế đồ họa, thành thạo tin học văn phòng;

Có khả năng tổng hợp và phân tích số liệu của công ty và đối thủ;

Am hiểu và có kinh nghiệm thị trường phân bón NPK;

Có tư duy logic, sáng tạo và kỹ năng đàm phán;

Có khả năng làm việc độc lập và kỹ năng làm việc nhóm các công việc liên quan Marketing;

Thích nghi nhanh chóng với môi trường làm việc;

Sẵn sàng làm thêm giờ và đi công tác.

Tại Công ty TNHH Phân Bón Hàn-Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản.

Phụ cấp: cơm trưa, xăng xe, điện thoại.

Các khoản phúc lợi khác:

+ CBNV được hỗ trợ chi phí phương tiện đi lại (tàu, xe, máy bay) cuối năm với số tiền: 5.000.000 đồng/người khi đã sử dụng từ đủ 10 ngày phép trở lên; 3.000.000 đồng/người khi đã sử dụng ít hơn 10 ngày phép trong năm.

+ Tặng quà bằng tiền hoặc hiện vật cho CBNV nhân các sự kiện: Ngày thành lập Công ty PVCFC 9/3; Ngày thành lập Công ty KVF 20/7; Ngày truyền thống ngành Dầu khí (27/11); Tết Dương lịch. Tết nguyên đán và các ngày lễ khác trong năm.

+ Du lịch team building hàng năm.

+ Chế độ bảo hiểm PVI.

+ Các chế độ hiếu hỷ, sinh nhật, trung thu, ốm đau, Tết theo chính sách Công đoàn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Phân Bón Hàn-Việt

