Tuyển Digital Marketing Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Boss Luxury làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tòa Nhà Luxury Office Số 59 Đường Võ Chí Công - Nghĩa Đô - Cầu Giấy - Hà Nội., Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Thực hiện nhiệm vụ sáng tạo nội dung cho các nền tảng: Youtube, Facebook, Tiktok

Nghiên cứu, đề xuất và lên kế hoạch nội dung kèm mục tiêu cụ thể theo tuần, theo tháng

Đóng góp ý tưởng, cùng team triển khai các chiến dịch content marketing.

Phát triển nội dung trên các kênh chưa khai thác

Thực hiện nhiệm vụ quản trị các trang mạng xã hội theo sự phân công của cấp trên

Thực hiện nhiệm vụ tổng hợp và báo cáo tình trạng các trang mạng xã hội do mình chịu trách nhiệm

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

YÊU CẦU

Độ tuổi: 22 - 30 tuổi, có trên 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Có kỹ năng viết bài, định hướng, sáng tạo và biết nắm bắt xu hướng content, bắt trend - Năng động, sáng tạo, nhạy bén với xu hướng - Tinh thần trách nhiệm, cẩn thận, chủ động trong công việc.

Có khả năng tìm kiếm thông tin tốt và phối hợp đội nhóm.

Biết edit video, làm hình ảnh cơ bản và khả năng đọc hiểu tiếng Anh là một lợi thế.

Linh hoạt, có tinh thần học hỏi, chịu áp lực công việc tốt đảm bảo đúng tiến độ, gắn bó lâu dài với công ty.

Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Boss Luxury Thì Được Hưởng Những Gì

QUYỀN LỢI

Mức lương cơ bản: 7.000.000 - 10.000.000đ/tháng + KPI + thưởng

Lương tháng 13, phụ cấp hàng tháng: 1.000.000đ. Thưởng quý, thưởng cuối năm theo kết quả KD của công ty

Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ tết theo quy định

Thưởng các kỳ nghỉ lễ theo lịch quốc gia và các sự kiện đặc biệt

Các chế độ hỗ trợ khác theo chính sách Công ty, được tham gia BHXH và BHYT theo quy định Nhà nước

Team building 02-03 lần/năm và tour nghỉ dưỡng

Đồng nghiệp Gen Z yêu thương và hỗ trợ nhau trong công việc. Môi trường làm việc năng động.

Đào tạo: Được tham gia các buổi đào tạo bài bản từ các team Leader

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Boss Luxury

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin