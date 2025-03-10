Tuyển Digital Marketing Công ty Cổ phần Công nghệ và Thiết bị Việt Mỹ làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 12 Hồ Hạ Đình, P. Hạ Đình,Hà Nội

Mô Tả Công Việc

- Về Công ty CP Công nghệ và Thiết bị Việt Mỹ được thành lập từ 2014

+ Sứ mệnh: Chuyên gia hàng đầu cung cấp các giải pháp khử khuẩn, làm sạch không khí, bề mặt và môi trường.

+ Tầm nhìn: Xây dựng ngôi nhà thứ hai cho các thành viên trong Công ty với triết lý kinh doanh “Mang lại giá trị cho xã hội là Niềm vinh dự của chúng ta & mang lại giá trị cho chính chúng ta!”.

+ Sản phẩm & Dịch vụ cung cấp: Độc quyền bàn hàng sản phẩm công nghệ tân tiến công nghệ của Cục Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA), của các nhà khoa học được giải thưởng Nobel về khử khuẩn, làm sạch không khí và bề mặt môi trường như Airocide, Scientific Air, Visium 1, Purolight, NaOClean. Nhập khẩu từ Mỹ & Hàn Quốc.

+ Đối tượng khách hàng hướng tới: Y tế & chăm sóc sức khoẻ (bệnh viện, phòng khám, thẩm mỹ viện,....); Chế biến bảo quản nông sản (xưởng sản xuất sạch an toàn; kho lạnh...); Dân dụng & Gia dụng (Gia đình, bà mẹ & trẻ sơ sinh; trường mẫu giáo – tiểu học...);...

- Lên kế hoạch và triển khai các chiến dịch Digital Marketing trên các kênh (Google Ads, SEO; Facebook, TikTok, Zalo, Email Marketing...).

- Quản lý, tối ưu các kênh quảng cáo (Google Ads, Facebook Ads, SEO, SEM...) để đảm bảo hiệu suất và ngân sách hợp lý.

- Quản lý SEO (On-page, Off-page), đảm bảo thứ hạng từ khóa trên công cụ tìm kiếm

- Phát triển nội dung số trên website, fanpage, blog theo chiến lược của công ty

- Phối hợp với nhân sự thiết kế & content để xây dựng nội dung sáng tạo, thu hút khách hàng.

- Theo dõi, phân tích dữ liệu, đánh giá hiệu quả chiến dịch marketing và đề xuất cải tiến.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Quản trị kinh doanh hoặc lĩnh vực liên quan.

- Có ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Digital Marketing

- Có kinh nghiệm quảng cáo như Google Ads, Facebook Ads, TikTok Ads...

- Có kinh nghiệm về SEO, Google Analytics, Google Search Console ...

- Thành thạo các công cụ hỗ trợ marketing: Search key; Chatbot...

- Kỹ năng sáng tạo, tư duy phân tích dữ liệu tốt.

- Ưu tiên ứng viên: Thái độ thiện chí, ham học hỏi; Năng động – nhiệt tình trách nhiệm công việc & tư duy cùng nhau hợp tác lâu dài, bền vững

Quyền Lợi

- Mức lương cơ bản: 10.000.000 (VNĐ) - 15.000.000 (VNĐ).

- Thưởng lương tháng 13++. Xét tăng lương định kỳ

- Thưởng: khi công việc đạt kỳ vọng - hiệu suất tốt, các dịp lễ Tết.

- Được hưởng ngày nghỉ phép có lương 12 ngày/năm khi Hợp đồng chính thức.

- Chế độ phúc lợi: Hưởng đầy đủ các phúc lợi, BHXH, BHYT theo quy định.

- Môi trường làm việc hạnh phúc: Năng động, sáng tạo, cơ hội thăng tiến rõ ràng.

- Cơ hội phát triển: Được đào tạo trao đổi cùng nhau gia tăng giá trị trong cuộc sống!

Cách Thức Ứng Tuyển

