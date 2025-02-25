Tuyển Digital Marketing Công ty Cổ phần Dịch vụ truyền thông Zafago làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 97/7 Lê Quang Định, Phường 14,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Hoạch định chiến lược & kế hoạch sản xuất nội dung cho các kênh truyền thông online (70%)

Nghiên cứu insights thị trường, đối thủ & khách hàng;

Đề xuất các chính sách thu hút khách hàng sử dụng dịch vụ thông qua sản xuất nội dung viral, nội dung quảng cáo trên các kênh Facebook, TikTok, Zalo và website của công ty;

Tham gia xây dựng và thiết kế thương hiệu giáo dục cùng các chuyên gia;

Phối hợp với các đội nhóm Media, Content để xuất nội dung theo yêu cầu từ cấp trên;

Quản lý nội dung website & hỗ trợ tối ưu SEO website theo yêu cầu / hướng dẫn từ cấp trên;

Các yêu cầu khác từ quản lý trực tiếp.

2. Thu hút khách hàng thông qua quảng cáo Lead Generation (30%)

Xây dựng và thực hiện kế hoạch quảng cáo đa nền tảng để thu hút khách hàng sử dụng dịch vụ;

Quản lý các chỉ số chính như CPL, CPQL, CPO, LTV và ngân sách quảng cáo hiệu quả;

Đề xuất các ý tưởng để tối ưu hóa chiến lược quảng cáo;

Tư vấn khách hàng sử dụng dịch vụ (Customer Service) và tối ưu phễu chuyển đổi.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm Content Marketing hoặc vị trí tương tự;

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục là lợi thế lớn;

Có kinh nghiệm vận hành chiến dịch quảng cáo, tối thiểu 50Tr/tháng;

Có proven record về quản lý chiến dịch content / chiến dịch quảng cáo trong mảng Giáo Dục là 1 lợi thế;

Kỹ năng quản lý mục tiêu và quản lý thời gian tốt;

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm;

Có tinh thần cầu tiến, hợp tác và phù hợp với văn hóa công ty;

Có laptop cá nhân.

Tại Công ty Cổ phần Dịch vụ truyền thông Zafago Thì Được Hưởng Những Gì

THU NHẬP

Thử việc 2 tháng, 85%;

Chính thức: Thu nhập từ 10,000,000đ - 15.000.000đ/tháng (Có commission);

PHÚC LỢI:

Review lương 1 năm/2 lần

Lương tháng 13

Nghỉ phép 12 ngày/ năm

Khám sức khỏe tổng quát 1 lần/ năm

Team building + du lịch (3-4 lần /năm)

BHXH đầy đủ

Thưởng theo hiệu quả kinh doanh của quý, năm của công ty

Work From Home 4 ngày/tháng

Chương trình Học tập & Phát triển theo từng cấp độ

Tăng lương thâm niên hằng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Dịch vụ truyền thông Zafago

