Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH THỜI TRANG THỂ THAO RIKI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH THỜI TRANG THỂ THAO RIKI
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 29/12/2024
Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY TNHH THỜI TRANG THỂ THAO RIKI

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 65/5 Quốc lộ 1A, Tân Thới Nhất, Quận 12, Hồ Chí Minh, Quận 12

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

• Lên kế hoạch và triển khai các chiến dịch marketing cho thương hiệu Riki
• Xây dựng quản lý nội dung (hình ảnh, video, bài viết) cho các kênh truyền thông như Facebook, Instagram, TikTok, Website, ..
• Xây dựng content cho sản phẩm • Theo dõi, phân tích và báo cáo hiệu quả các hoạt động marketing
• Phối hợp với bộ phận thiết kế để lên ý tưởng, concept hình ảnh quảng bá sản phẩm.
• Quản lý và làm việc với các KOL, Influencer để quảng bá thương hiệu và sản phẩm của công ty.
• Nghiên cứu thị trường, đối thủ cạnh tranh và xu hướng thời trang để cập nhật chiến lược marketing phù hợp.
• Phối hợp Đề xuất các chương trình khuyến mãi và các chiến dịch marketing phù hợp theo từng mùa vụ và mục tiêu kinh doanh.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Marketing, Truyền Thông, báo chí,...hoặc các ngành liên quan.
• Kinh nghiệm từ 1-2 năm trong lĩnh vực marketing, ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành thời trang hoặc hàng tiêu dùng nhanh
• Hiểu biết sâu về các kênh truyền thông online, đặc biệt là mạng xã hội.
• Kỹ năng sáng tạo nội dung (kỹ năng viết và chỉnh sửa hình ảnh, video cơ bản).
• Kỹ năng phân tích và khả năng làm việc với các công cụ đo lường như Google Analytics, Facebook Insights.
• Tinh thần làm việc nhóm, linh hoạt, và chủ động trong công việc. • Có kiến thức cơ bản về thiết kế đồ họa là một lợi thế. (nhằm đánh giá được các ấn phẩm)

Tại CÔNG TY TNHH THỜI TRANG THỂ THAO RIKI Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương thưởng cạnh tranh, thưởng hiệu quả công việc.
• Cơ hội phát triển trong môi trường năng động, sáng tạo.
• Các chế độ phúc lợi theo quy định của công ty.
• làm việc t2-t7, trong đó có 2 ngày t7 trong tháng là làm online
• Lương : 12-15triệu

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THỜI TRANG THỂ THAO RIKI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: F13, Đường F2, Tổ 4, KP2A, phường Tân Thới Hiệp, Quận 12

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

