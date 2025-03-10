Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu YOG Ecommerce làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: - 363 nguyễn hữu thọ, tầng 5, toà nhà ricco,Đà Nẵng

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Quản lý và sáng tạo nội dung bằng hình ảnh/video trên các trang social Fanpage Facebook, Instagram, Blog, Group , Youtube...

Lên kế hoạch. quản trị phát triển, phối hợp các bộ phận để hoàn thành mục tiêu KPI chung của phòng Marketing

Lên kịch bản/ chuẩn bị nội dung livestream Tiktok, Instagram.

Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từ 6 tháng - 1 năm kinh nghiệm Content Marketing, Digital Marketing, vị trí marketing tại các công ty về Global Ecommerce.

Sử dụng thành thạo tiếng Anh đọc và viết.

Thành thạo dựng video trên CapCut hoặc các app chỉnh sửa video trên điện thoại, nhạy về công nghệ và ứng dụng công nghệ trong công việc.

Chăm chỉ, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

EQ cao, có khả năng quản lý công việc và hoàn thành Deadline, KPI của tập thể.

Tại Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu YOG Ecommerce Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thưởng: 8-12tr ( Deal trực tiếp với nhà tuyển dụng )

- Bảo hiểm xã hội

Làm đủ 12 tháng trở lên:

- Có lương tháng 13

- Bonus theo kết quả kinh doanh

- Ngày nghỉ phép có lương

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu YOG Ecommerce

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin