Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu YOG Ecommerce làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu YOG Ecommerce
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Đà Nẵng:
- 363 nguyễn hữu thọ, tầng 5, toà nhà ricco,Đà Nẵng
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Quản lý và sáng tạo nội dung bằng hình ảnh/video trên các trang social Fanpage Facebook, Instagram, Blog, Group , Youtube...
Lên kế hoạch. quản trị phát triển, phối hợp các bộ phận để hoàn thành mục tiêu KPI chung của phòng Marketing
Lên kịch bản/ chuẩn bị nội dung livestream Tiktok, Instagram.
Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Từ 6 tháng - 1 năm kinh nghiệm Content Marketing, Digital Marketing, vị trí marketing tại các công ty về Global Ecommerce.
Sử dụng thành thạo tiếng Anh đọc và viết.
Thành thạo dựng video trên CapCut hoặc các app chỉnh sửa video trên điện thoại, nhạy về công nghệ và ứng dụng công nghệ trong công việc.
Chăm chỉ, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.
EQ cao, có khả năng quản lý công việc và hoàn thành Deadline, KPI của tập thể.
Tại Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu YOG Ecommerce Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thưởng: 8-12tr ( Deal trực tiếp với nhà tuyển dụng )
- Bảo hiểm xã hội
Làm đủ 12 tháng trở lên:
- Có lương tháng 13
- Bonus theo kết quả kinh doanh
- Ngày nghỉ phép có lương
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu YOG Ecommerce
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
